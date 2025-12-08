Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Έχει σύμβουλο μία γερόντισσα από τη Συρία και μια αστρολόγο από το Χάρβαρντ» - Real.gr

Για τη στενή συνεργασία που είχε με την Μαρία Καρυστιανού, μίλησε μεταξύ άλλων, ο πρώην σύμβουλος επικοινωνίας των πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, Νίκος Καραχάλιος.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο κανάλι του Αλέξανδρου Στεφανόπουλου στο YouTube ανέφερε πως η Μαρία Καρυστιανού συμβουλεύεται μία ερημίτισσα γερόντισσα από τη Συρία που μιλά αραμαϊκά και μια νεαρή αστρολόγο, απόφοιτη του Χάρβαρντ., για τη στρατηγική της και το ενδεχόμενο δημιουργία νέου κόμματος.

«Έγιναν 2-3 συναντήσεις που συμμετείχε μια μεγαλύτερη ομάδα του επιτελείου. Κατάλαβα ότι τελικά ούτε αυτοί παίρνουν τις τελικές αποφάσεις. Πιέσαμε διακριτικά τη Μαρία να μας πει τι συμβαίνει, γιατί ανατράπηκε η στρατηγική. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε σε μια εκστρατεία και εμείς να κάνουμε πίσω – μπρος. Υπήρχε μια αποφασιστικότητα μεγάλη και μετά κατέρρεε» τόνισε ο Νίκος Καραχάλιος.

«Έμεινα ενεός με την γερόντισσα, το δεύτερο σοκ ήταν η αστρολόγος» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Καραχάλιος. «Δεν μπορεί να έχεις το 40% της κοινωνίας έτοιμο να σε ψηφίσει και να υπάρχει μια γερόντισσα και μια κοπέλα που μελετάει τα άστρα» πρόσθεσε.

«Πάνω στην πίεση οι δύο Μαρίες – η Μαρία Καρυστιανού και η δικηγόρος της Μαρία Γρατσία – είπαν ότι εκτός από τον Αρχάγγελο στον οποίο πιστεύουν και οι δύο, υπάρχει ένας άνθρωπος – ως εκπρόσωπος του Θεού επί της γης, δεν θυμάμαι ακριβώς τις λέξεις αλλά έτσι το εξέλαβα – που είναι μια γερόντισσα, δεν ζει στην Ελλάδα αλλά στη Συρία, είναι ερημίτισσα και μιλάει μια αρχαία γλώσσα της περιοχής, αραμαϊκά. Έχω μείνει άφωνος. Τα έλεγαν πολύ σοβαρά.

Εκεί κατάλαβα ότι οι γυναίκες αυτές έχουν μια βαθιά πίστη και μια μεταφυσική αντίληψη για το πώς χαράσσεται η στρατηγική και πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη ζωή. Και έρχομαι σε μία δύσκολη θέση, δεν θέλω να τις προσβάλλω, εξάλλου μια ανώτερη δύναμη λειτουργεί και ψυχοθεραπευτικά. Όταν το άκουσα έμεινα έκπληκτος.

Το ακούω και λέω να συμβουλεύεστε όποιον θέλετε, αλλά η κοινωνία αδημονεί και ζητάει από τη Μαρία να κινηθεί πρέπει να δει πράξεις. Να στείλουμε στη γερόντισσα αυτή το σκεπτικό μας ή στον ανιψιό της που βρίσκονταν στην Αττική – δεν ξέρω πώς μεταφράζονται αυτά στα αραμαϊκά – να ξέρει; Διότι φαντάζομαι ότι και η γερόντισσα δεν πρέπει καν να ξέρει τη γεωγραφία στην Ελλάδα».

«Υπάρχει κι άλλο ένα πρόσωπο. Εκτός από τον κ. Πατσίκα που φέρεται να ήταν εκπρόσωπος της “Σπίθας” και γραμματέας του κόμματος του κ. Κούβελα, υπήρχε και μια κοπέλα. Παρουσιάστηκε ως απόφοιτος του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, όχι ως πολιτική αναλύτρια αλλά ως αστρολόγος. Ο συνδυασμός της γερόντισσας με την αστρολόγο στο ίδιο τραπέζι του πολιτικού σχεδιασμού για μένα είναι off. Η συζήτηση έγινε τον Αύγουστο σε συνάντηση του επιτελείου της Αθήνας με το αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης», συνέχισε ο Νίκος Καραχάλιος.

«Η Μαρία βρέθηκε σε σύγχυση. Δεν έχει πολιτική εμπειρία”

Σε άλλο σημείο ανέφερε:

«Είχαμε μπει σε περίοδο ΔΕΘ. Κάναμε συναντήσεις αφού πια υπήρχε στρατηγική. Ήταν να δημιουργηθεί ένα παράλληλο κίνημα με αυτό των Τεμπών. Η Μαρία αν την ικανοποιούσε να το αγκαλιάσει. Εκεί μπήκε στη μέση το «Κύμα». Μέχρι που ήρθε η δύναμη της εικόνας να σοκάρει τη Μαρία και όλο το Πανελλήνιο. Ήταν 1η Νοεμβρίου όταν το βγάλαμε στη δημοσιότητες. Ένας στους δέκα Έλληνες το είχε δει Κυριακή μεσημέρι. Ρώτησα δημοσίως τη Μαρία αν θα την ενδιέφερε να το στηρίξει. Βγήκε ένα δημοσίευμα ότι η Μαρία Καρυστιανού κάνει κόμμα και το λέει «Κύμα». Το διέψευσε. Εκεί μπαίνουν στη μέση οι καλοθελητές που δεν θέλει να αποκτήσει σάρκα και οστά. Για 72 ώρες τα διέψευσε. Έδωσαν συνέντευξη η Μαρία Γρατσία και η Μαρία Καρυστιανού και είπαν ότι θα προχωρήσουν στην ίδρυση πολιτικού φορέα. Διέψευσε τον εαυτό της και τις προσδοκίες και τα βέτο των γονιών των Τεμπών που της έλεγαν μην κάνεις κάτι τέτοιο».

«Η Μαρία βρέθηκε σε σύγχυση. Δεν έχει πολιτική εμπειρία. On media έγινε η διάψευση. Θα μπορούσε να με πάρει ένα τηλέφωνο. Στον κ. Πατσίκα άρεσε το «Κύμα», ήταν το δεξί της χέρι. Μάζευε ελιές και της πήγαινε λάδι. Της είπε ότι το «Κύμα» προχωράει και ότι ήρθε η ώρα να το λανσάρουμε. Δεν ξέρω αν το κατάλαβαν. Το «Κύμα» ανεξαρτήτως Μαρία προχωράει, αν στο μέλλον καταλάβει ότι θέλει να το αγκαλιάσει, δικά της τα κλειδιά. Το κίνημα θα προχωρήσει με ή χωρίς τη Μαρία. Ο κινηματικός κόσμος στην Ελλάδα δεν τελειώνει στο κίνημα των Τεμπών. Είναι τουλάχιστον πέντε κινήματα», συμπλήρωσε.

Τέλος, όπως αποκάλυψε, πλέον δεν έχει επαφές με την Μαρία Καρυστιανού.

«Πλέον δεν υπάρχει επικοινωνία. Στέλνω ενημέρωση στην ομάδα και στις δύο Μαρίες. Στα κόμματα και στα κινήματα υπάρχουν πολλές φορές συγκρούσεις. Θεωρώ ότι υπάρχουν δύο κύματα. Υπάρχουν κοινοί συνεργάτες. Το Κύμα θα προχωρήσει, οργανώνεται. Και χωρίς Μαρία το «Κύμα» καταγράφεται ακόμα και στις δημοσκοπήσεις. Θέλω να υπάρξει φωνή στο πατριωτικό, κοινωνικό κι ανθρώπινο πρόσωπο που λείπει σήμερα. Αν χρειάζεται να γίνει κόμμα, θα γίνει», είπε κλείνοντας ο Νίκος Καραχάλιος.