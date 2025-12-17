Καραχάλιος για Καρυστιανού: Πρέπει να καταλάβει ότι στην πολιτική κάθε ψέμα κοστίζει - Real.gr

Για την Μαρία Καρυστιανού και τα όσα είπε για το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την πολιτική μίλησε ο επικοινωνιολόγος, Νίκος Καραχάλιος.

«Η κυρία Καρυστιανού πρέπει τώρα που αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και επισήμως να καταλάβει ότι στην πολιτική κάθε ψέμα κοστίζει, όπως κοστίζει και η ιδιοποίηση ομαδικών αγώνων και κοστίζει ειδικά αν αυτοί οι συλλογικοί αγώνες έγιναν ως αποτέλεσμα του δράματος ανθρώπων. Αν μη τι άλλο θα έπρεπε τώρα να αρχίσει να λέει αλήθειες», είπε ο Νίκος Καραχάλιος στην εκπομπή Πρωϊνό του ΑΝΤ1.

Και συνέχισε: «Από κοντά έχω δει τη Μαρία Καρυστιανού πέντε φορές και έχουμε κάνει τουλάχιστον 10 ομαδικές διαδικτυακές συσκέψεις στις οποίες συμμετείχαν και άλλοι άνθρωποι και έχουμε κάνει και μία σειρά τηλεφωνικών επαφών που κράτησαν από δύο ώρες η κάθε μία», πρόσθεσε.

«Θα το πω ευθέως η ηγεσία δεν είναι μόνο δημοφιλία. Είναι έλεγχος και όρια. Έλεγχος που βάζεις σε άλλους και όρια που βάζεις στον εαυτό σου. Η κυρία Καρυστιανού ή είναι control freak ή είναι control freak. Ούτε ο Μέσι όμως δεν παίζει μόνος του. Στην πολιτική όποιος λέει πρώτα εγώ χάνει. Πρώτη είναι μόνο η Ελλάδα. Η Ελλάδα κερδίζει με συλλογικότητα. Η Ελλάδα δεν κερδίζει όταν κάποιοι θεωρούν ότι η δημοφιλία τους θα τους οδηγήσει στην πρωθυπουργία», είπε ο Νίκος Καραχάλιος.

«Αυτός που μπαίνει μπροστά στην πολιτική είναι αυτός που μπορεί να ενώσει τους δικούς του. Εδώ η κυρία Καρυστιανού είναι σαν τον προπονητή ο οποίος ανέβασε την ομάδα του κατηγορία και μόλις μπήκαν να παίξουν στο γήπεδο της μεγάλης κατηγορίας, το μεγάλο πολιτικό παιχνίδι όλοι οι παίκτες τον άδειασαν τον προπονητή αυτόν. Άδειασαν την Μαρία. Γιατί την άδειασαν;», αναρωτήθηκε ο επικοινωνιολόγος.