Καραμανλής για Αναστάση Παπαληγούρα: «Αποχαιρετώ έναν ευθύ και έντιμο άνθρωπο» - Real.gr

Σε δήλωση για τον θάνατο του Αναστάση Παπαληγούρα που πέθανε το πρωί της Πέμπτης (12/02) προέβη ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφερόμενος στην απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα, κάνει λόγο για έναν ευθύ και έντιμο άνθρωπο με τον οποίο συμπορεύθηκε από τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης.

Αναλυτικά η δήλωση του Κώστα Καραμανλή:

«Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα. Έναν ευθύ και έντιμο άνθρωπο, έναν πολιτικό με υψηλή αίσθηση καθήκοντος.

Συμπορευτήκαμε ήδη από τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης όταν, το 1976, ανέλαβε επικεφαλής της ΟΝΝΕΔ.

Η μακρά πορεία του στον δημόσιο βίο, από την εκπροσώπηση των πολιτών της Κορινθίας στη Βουλή, έως τις καίριες υπουργικές θέσεις που ανέλαβε, υπήρξε διαυγής και εξόχως δημιουργική.

Θα μνημονεύεται ως ο υπουργός Δικαιοσύνης που θέσπισε ρητό και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία.

Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».