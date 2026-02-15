Quantcast
Καραμανλής: Η πορεία της Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη στον δημόσιο βίο και ειδικά στο κοινοβούλιο χαρακτηρίστηκε από ευγένεια, μετριοπάθεια, θεσμική υπευθυνότητα και σοβαρότητα που σήμερα, δυστυχώς, αποτελούν ζητούμενα - Real.gr
real player

Καραμανλής: Η πορεία της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη στον δημόσιο βίο και ειδικά στο κοινοβούλιο χαρακτηρίστηκε από ευγένεια, μετριοπάθεια, θεσμική υπευθυνότητα και σοβαρότητα που σήμερα, δυστυχώς, αποτελούν ζητούμενα

16:24, 15/02/2026
Καραμανλής: Η πορεία της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη στον δημόσιο βίο και ειδικά στο κοινοβούλιο χαρακτηρίστηκε από ευγένεια, μετριοπάθεια, θεσμική υπευθυνότητα και σοβαρότητα που σήμερα, δυστυχώς, αποτελούν ζητούμενα

«Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αποχαιρετούμε σήμερα με συγκίνηση την πρώην -και πρώτη γυναίκα – πρόεδρο της βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών ‘Αννα Ψαρούδα Μπενάκη. Μια διακεκριμένη επιστήμονα, μια πολιτικό πρότυπο ήθους και προσφοράς, μια σπουδαία γυναίκα που γκρέμισε στερεότυπα και έγινε σύμβολο ισότητας στην πατρίδα μας» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής για την απώλεια της Αννας Ψαρούδα Μπενάκη, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στους οικείους της.

Σημειώνει ότι η πορεία της στον δημόσιο βίο και ειδικά στο κοινοβούλιο χαρακτηρίστηκε από ευγένεια, μετριοπάθεια, θεσμική υπευθυνότητα και σοβαρότητα που, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, σήμερα, δυστυχώς, αποτελούν ζητούμενα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Θυελλώδεις άνεμοι στη Λήμνο: Υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό

Θυελλώδεις άνεμοι στη Λήμνο: Υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό

16:45 15/02
Συνελήφθη 40χρονη στο «Ελ. Βενιζέλος» με 900 πακέτα λαθραία τσιγάρα

Συνελήφθη 40χρονη στο «Ελ. Βενιζέλος» με 900 πακέτα λαθραία τσιγάρα

16:45 15/02
Πιερρακάκης για Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Την αποχαιρετώ με συγκίνηση, σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα προσέφερε στην Ελλάδα

Πιερρακάκης για Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Την αποχαιρετώ με συγκίνηση, σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα προσέφερε στην Ελλάδα

16:30 15/02
Καραμανλής: Η πορεία της Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη στον δημόσιο βίο και ειδικά στο κοινοβούλιο χαρακτηρίστηκε από ευγένεια, μετριοπάθεια, θεσμική υπευθυνότητα και σοβαρότητα που σήμερα, δυστυχώς, αποτελούν ζητούμενα

Καραμανλής: Η πορεία της Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη στον δημόσιο βίο και ειδικά στο κοινοβούλιο χαρακτηρίστηκε από ευγένεια, μετριοπάθεια, θεσμική υπευθυνότητα και σοβαρότητα που σήμερα, δυστυχώς, αποτελούν ζητούμενα

16:24 15/02
Ζελένσκι: Οι σύμμαχοι θα παράσχουν νέα ενεργειακή και στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο εντός 10 ημερών

Ζελένσκι: Οι σύμμαχοι θα παράσχουν νέα ενεργειακή και στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο εντός 10 ημερών

16:15 15/02
Αβραμόπουλος για Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Τίμησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής

Αβραμόπουλος για Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Τίμησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής

16:05 15/02
Σε δημοπρασία φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή – Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Σε δημοπρασία φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή – Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

16:03 15/02
Κυρανάκης: Ολοκλήρωση της τηλεδιοίκησης στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη έως το καλοκαίρι

Κυρανάκης: Ολοκλήρωση της τηλεδιοίκησης στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη έως το καλοκαίρι

16:00 15/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved