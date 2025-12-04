Καραμέρος στον Realfm 97,8 για την παρουσίαση της «Ιθάκης»: «Αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω» - Real.gr

Στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα μίλησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος.

Για τα σχόλια που έγιναν χθες σχετικά με το γεγονός ότι οι αρχηγοί της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ κάθισαν στον εξώστη του θεάτρου Παλλάς ο Γιώργος Καραμέρος σχολίασε: «Χθες έγινε ένα πρώτο βήμα αλλά δεν ιδρύθηκε κόμμα. Δεν έχει αυτοδιαλυθεί κάποιο από τα κόμματα των οποίων οι πρόεδροι παρέστησαν στη χθεσινή εκδήλωση. Ακόμη και για την ταξιθεσία θα σας απαντήσω εγώ. Το γεγονός ότι κατά την προσέλευσή του ο καθένας γνώριζε πού περίπου μπορεί να κινηθεί και να καθίσει, έκανε την επιλογή του».

Και συνέχισε: «Γιατί το ζητούμενο από ό,τι καταλαβαίνω για την εκδήλωση και τη βιβλιοπαρουσίαση -ήταν μία πολιτική εκδήλωση πέρα από την παρουσίαση του βιβλίου και έγινε και μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση κυρίως για την οικονομία που προηγήθηκε της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα – είχε ως αποδέκτη ως βασικούς προσκεκλημένους όχι τους βουλευτές, τα στελέχη, τους πολιτευτές οιουδήποτε κόμματος αλλά την κοινωνία. Και η κοινωνία εκπροσωπήθηκε χθες στην πλατεία του θεάτρου Παλλάς σε όλες τις θέσεις και σε όλες τις σειρές. Δεν εκτιμώ ότι κάποιος θεωρεί τον εαυτό του θιγμένο από τη θέση που κάθισε».

«Ο Αλέξης Τσίπρας θέλησε να βάλει, μεταξύ άλλων, και μια διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν. Αν χθες η εικόνα στην πλατεία ήταν μία εικόνα βουλευτών, στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς ή άλλων κομμάτων θα είχαμε μία από τα ίδια, έτσι δεν είναι; Το γεγονός ότι αποφάσισε να συνομιλήσει, να υπογράψει βιβλία, να συζητήσει με αναγνώστες του βιβλίου γιατί η βάση ήταν το βιβλίο για τη συνάντηση αυτή, χωρίς την παρουσία στελεχών – που η αλήθεια είναι βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ενδεχομένως διαγκωνίζονται και επικοινωνιακά να είναι κοντά στον ιστορικό ηγέτη αυτής της παράταξης- θα έδινε λάθος μήνυμα», τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ο Γιώργος Καραμέρος σημείωσε ότι «αν φτιάξει ένα κόμμα γραμμικό όπως τα κόμματα του παρόντος και του παρελθόντος είναι πραγματικά δύσκολο το να έχουν όλοι το ίδιο βήμα σε μια εποχή που τρέχει πάρα πολύ γρήγορα και είναι πολύ διαφορετικές οι ανάγκες. Το να έχεις όμως έναν οργανισμό, ένα κίνημα των πολιτών όπως διαμορφώνονται σήμερα τα κινήματα, επί συγκεκριμένα επίδικα, με ένα συμπαγές πρόγραμμα, νομίζω ότι μπορεί να συμπεριλάβει ευρύτερα ακροατήρια δεδομένου ότι οι πολίτες ζητούν σταθερότητα, ασφάλεια, εντιμότητα. Και ξέρετε ψηφίζουν και Πρωθυπουργό στο τέλος της ημέρας».

«Και εγώ σας καλώ – ρητορικό είναι το ερώτημα- να μου υποδείξετε κάποια πολιτική προσωπικότητα που μπορεί με ασφάλεια να κρατήσει το τιμόνι της χώρας. Εννοώ ότι να μην έχουμε μία από τα ίδια, δηλαδή μία αντικατάσταση στη ΝΔ – κάτι τέτοιο το ζητούν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το έχουν πει δημόσια δηλαδή – αλλά μία αλλαγή πορείας, μία νέα εθνική πυξίδα, χωρίς διαφθορά, με μείωση των ανισοτήτων, με ανάπτυξη των μισθών και όχι μόνο των κερδών, με ζητούμενα που πρέπει να απαντηθούν για το στεγαστικό, για την ακρίβεια», είπε ο Γιώργος Καραμέρος.

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ανέφερε ότι «συμπυκνώνονται αρκετά προβλήματα στις φετινές κινητοποιήσεις. Πρώτα απ’ όλα μη ξεχνάμε ότι το 1/4 της ελληνικής αγροτικής παραγωγής επλήγη με τον ‘Daniel’ και οι ρυθμοί αποκατάστασης δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα βοηθούσαν τους αγρότες να συνεχίσουν να παράγουν όπως το έκαναν πριν από το φαινόμενο. Υπάρχει το ζήτημα της ευλογιάς για τους κτηνοτρόφους. Υπάρχει το ζήτημα της κλιματικής κρίσης που πλήττει διάφορους κλάδους αναλόγως την περίοδο. (…) Υπάρχει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που νομίζω ότι οι αγρότες αισθάνονται και προσβεβλημένοι πέρα από την ουσία ότι βλέπουν δηλαδή κάποιους συντονιστές κοινοτικών πόρων της ΝΔ, αγρότες ή κτηνοτρόφους να παίρνουν 2 – 2,5 εκατ. και εκείνοι να παίρνουν χρήματα με το σταγονόμετρο ή να μην τα παίρνουν. Πέμπτο είναι το ζήτημα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και οι αλλαγές που έρχονται. (…) Επειδή εκείνοι (σ.σ. οι αγρότες – κτηνοτρόφοι) είναι το αντικείμενο τους παρακολουθούν και ξέρουν ότι αυτά που ετοιμάζει η Ευρώπη θα είναι εξόχως προβληματικά».

«Εδώ υπάρχει μια γενικευμένη δυσαρέσκεια, μία δυσφορία η οποία έχει αφετηρία τη φθορά της κυβέρνησης που μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης μπορεί να τα καταφέρνει καλά – θα πω εγώ- στα roadshows στο Λονδίνο – είναι σημαντικό να πηγαίνουν καλά οι μεγάλες επιχειρήσεις γιατί είναι και οι μεγάλοι εργοδότες στη χώρα- αλλά δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να έχει σύνδεση μόνο με την επιχειρηματική ελίτ έστω κι αν αυτοί είναι που παράγουν τη μερίδα του λέοντος ή είναι μεγάλοι εργοδότες και να έχει χάσει τη σύνδεσή του με την κοινωνία. Βλέπετε τι έγινε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει κενό και γι’ αυτό γίνεται αυτή η συζήτηση για το τι θα γίνει στον προοδευτικό χώρο», τόνισε.

Σχετικά με όσα είπε η Έφη Αχτσιόγλου στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ότι η Νέα Αριστερά θα λάβει συλλογικά αποφάσεις σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με ένα νέο κόμμα Τσίπρα, ο Γιώργος Καραμέρος σχολίασε ότι «σέβομαι τις διαδικασίες των κομμάτων μολονότι δεν έχω μεγαλώσει μέσα σε έναν πολιτικό οργανισμό πάρα πολλά χρόνια αλλά στις σπουδές μου στην κοινωνία, στην αγορά αυτό που λέμε (…) κατανοώ την ανάγκη να περάσουν όλα αυτά από κάποιες συλλογικές διαδικασίες. Υπάρχει όμως και κάτι που λέει ο λαός: αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω».