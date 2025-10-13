Καραμέρος στον Realfm 97,8: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο φυσικός ηγέτης του προοδευτικού χώρου - Real.gr

Για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και τις διεργασίες στον χώρο της κεντροαριστεράς μίλησε στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος.

«Η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα ήταν μια πράξη υπέρβασης, ας τον αφήσουμε ήσυχο να κάνει τη δουλειά του απευθείας με την κοινωνία, όπως ο ίδιος επέλεξε και ας μην αντιλαμβανόμαστε ο καθένας και η καθεμία, με όρους διελκυστίνδας, διαπραγμάτευσης, ένταξης, αυτό που πολλές φορές δημοσιογραφικά λέτε “ο καθένας μας να ράβει κοστούμια ή ταγέρ”. Ας κάνουμε τη δουλειά μας και νομίζω ότι η ανάγκη των πολιτών, και αυτό που μας ρωτούν και μας ζητούν, θα δείξει τον δρόμο για τη διάταξη του πολιτικού σκηνικού σε όλους τους χώρους, και στον προοδευτικό και στον συντηρητικό», τόνισε ο κ. Καραμέρος.

Ερωτηθείς για την προσωπική του στάση απέναντι στις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, αλλά και για τις τοποθετήσεις άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα για την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη που μιλά για διάσπαση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Καραμέρος, είπε: «Σε καμία περίπτωση δεν είναι διασπαστής ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω είναι πολύ περιορισμένος, από πλευράς πολιτικής αντίληψης, ένας τέτοιος χαρακτηρισμός για την κίνηση ενός πρώην πρωθυπουργού και ενός πολιτικού προσώπου που είναι ο φυσικός ηγέτης του προοδευτικού χώρου σε κάθε περίπτωση». Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι ιστορικά στην προοδευτική παράταξη οι προσωπικότητες παίζουν ρόλο.

Αφού μίλησε για δικαίωση του Αλέξη Τσίπρα, πάρα την προσπάθεια αποδόμησης που έγινε και την προπαγάνδα που, όπως είπε, υπήρξε τα τελευταία έξι χρόνια, τόνισε ότι «ένας άνθρωπος που φωνάζει παρών απέναντι στην κοινωνία και όχι στους κομματικούς μηχανισμούς, δεν μπορεί να περνά απαρατήρητος»

«Οι βουλευτές δεν είμαστε χαρτάκια της panini για να μας κατατάσσουν εδώ ή εκεί. Ο καθένας επιλέγει τον τρόπο που λειτουργεί. Να κάνουμε τη δουλειά μας, να κοιτάμε τα προβλήματα και την καθημερινότητα. Προφανώς θα μιλάμε για το μεγάλο διακύβευμα, και για το μεγάλο διακύβευμα τολμώ να πω ότι χρειάζεται εντιμότητα και πρωθυπουργός. Οι πολίτες στην Ελλάδα επιλέγουν πρωθυπουργό και στη συνέχεια κοιτάζουν βουλευτές και εκπροσώπηση σε τοπικό επίπεδο».

Ερωτηθείς για το εάν μετατοπίζεται προς το κέντρο ο Αλέξης Τσίπρας και για τον νέο πατριωτισμό, στον οποίο αναφέρεται ο πρώην πρωθυπουργός είπε: «Θεωρώ ότι ο νέος πατριωτισμός, χωρίς να θέλω να κάνω ερμηνεία, συμπεριλαμβάνει όχι μόνο το κέντρο και τον προοδευτικό χώρο, αλλά και πολίτες που έχουν κουραστεί από την αδικία και θέλουν να λειτουργήσει το σύστημα».

«Ο νέος πατριωτισμός είναι η απάντηση σε έναν κίβδηλο πατριωτισμό που χρησιμοποιήθηκε ως αφήγημα τα τελευταία χρόνια και προσπαθεί να αναπαράξει ακόμη και αυτή την ώρα η κυβέρνηση της ΝΔ, βάζοντας διλήμματα του τύπου ποιος θα φυλάει τον Άγνωστο Στρατιώτη, που δεν έχουν στην πραγματικότητα ουσία και σχέση με τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ερωτηθείς εάν ανήκει ακόμα στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Καραμέρος απάντησε: «Είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό, αλλά σας λέω ότι όταν οι συνθήκες αλλάζουν και πηγαίνουν σε μία κατεύθυνση, που θεωρούμε ότι μπορούν να διαμορφωθούν πιο αποτελεσματικές συνθήκες για να λειτουργήσει ένας βουλευτής και να επιτελέσει το έργο του ή να καταθέσει μία πρόταση που μπορεί να υλοποιηθεί ώστε να είναι καλύτερη η ζωή των πολιτών, ένας πολιτικός δεν μένει απαθής, ούτε περιχαρακώνεται μέσα στις κομματικές γραμμές».

«Όμως για να μην θεωρηθεί ότι μιλάω με όρους διπλωματίας, η αλήθεια είναι ότι αυτή η συνθήκη για το επόμενο χρονικό διάστημα, σίγουρα για αρκετές δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, είναι μία περίοδος αμηχανίας» πρόσθεσε.

Σχετικά με όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είπε: «Το γεγονός ότι έρχεται μετά την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, αυτή η αντίδραση, δείχνει ότι στην πραγματικότητα τις 23 μέρες που προηγήθηκαν, έγινε μία διαχείριση με όχι πολύ μεγάλο σεβασμό στον αγώνα που έδινε αυτός ο πατέρας και τον τρόπο με τον οποίο οι συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, έχουν διατυπώσει ότι έχουν δυσπιστία στον τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη ή λειτούργησε η κυβέρνηση σε αυτή την υπόθεση».

«Ιστορικά να το δούμε είναι χώρος εκδήλωσης διαμαρτυρίας. Ο κ. Μητσοτάκης βάζει μία άσκηση χωρίς ουσία, δεδομένου ότι ο χώρος φυλάσσεται από την προεδρική φρουρά και την αστυνομία και την αρμοδιότητα για την καθαριότητα την έχει ο Δήμος Αθηναίων. Μιλά για τον στρατό προκειμένου να θέλξει ένα ακροδεξιό ακροατήριο, ότι είναι αυτός που θα βάλει τάξη. Εκτιμώ ότι είναι μια καθαρά επικοινωνιακή προσέγγιση, δεν θα αλλάξει κάτι επί της ουσίας» ανέφερε ο Γιώργος Καραμέρος και πρόσθεσε:

«Προφανώς είμαι υπέρ του σεβασμού των μνημείων, αλλά είμαι και υπέρ της κοινής λογικής που λέει ότι όταν λειτουργούν η δημοκρατία, οι θεσμοί και οι πολίτες έχουν εμπιστοσύνη στην Πολιτεία, δεν καταφεύγουν στα άκρα, όπου ακραία επιλογή είναι προφανώς για τον άνθρωπο να προχωρά σε απεργία πείνας, μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μπροστά στη Βουλή. Διότι η διαμαρτυρία δεν είναι έναντι του μνημείου, είναι μπροστά στο κέντρο λήψης των αποφάσεων».

«Η δημοκρατία και η λειτουργία της δεν είναι αντικείμενο αισθητικής του καθενός. Όσο μένει το ζήτημα της αισθητικής, τόσο μεγαλώνει το χάσμα ανάμεσα στο πολιτικό σύστημα και τους πολίτες που το βασικό τους πρόβλημα είναι η δυσπιστία και η έλλειψη εμπιστοσύνης που έχουν στους θεσμούς, στο πολιτικό σύστημα και τη δικαιοσύνη. Το θέμα είναι οι πολίτες να μην παρακαλούν για το αυτονόητο και να μην καταφεύγουν στα άκρα» κατέληξε ο κ. Καραμέρος.

Ακούστε το ηχητικό: