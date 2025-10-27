Καρανίκας: «Κάφροι» οι κουκουλοφόροι που επιτέθηκαν στον Βορίδη - Γεωργιάδης: Είσαι ο μόνος αριστερός που έκανε rebranding - Real.gr

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε την ανάρτηση του πρώην συμβούλου του Αλέξη Τσίπρα, Νίκου Καρανίκα, ο οποίος χαρακτήρισε «κάφρους» όσους επιτέθηκαν κατά του Μάκη Βορίδη και της οικογένειάς του σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης.

«Ο μόνος αριστερός που ξέρω να έχει κάνει πραγματικά rebranding είναι ο κ. Νίκος Καρανίκας» έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας παραθέτοντας την σχετική ανάρτηση του κ. Καρανίκα.

Υπενθυμίζεται ότι επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν περίπου 25 άτομα με κουκούλες και κράνη άρχισαν να του πετούν αβγά, να τον βρίζουν και να λένε συνθήματα εναντίον του. Σε δήλωσή του, ο κ. Βορίδης κάνει λόγο για «χουλιγκάνους της ακροαριστεράς», που του επιτέθηκαν «απρόκλητα» στο εστιατόριο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Καρανίκα για το περιστατικό:

Ο Βορίδης και οι κάφροι. (σε 2’)

Ούτε άκρα αριστερά, ούτε κέντρο αριστερά, ούτε δεξιά της αριστεράς, ούτε αριστερά της δεξιάς, ούτε αριστερά της αριστεράς ούτε καμία σοβαρή πολιτική οργάνωση που θέλει να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο και το δικαιότερο δεν επιλέγει να εκφραστεί εναντίον του οποιουδήποτε πολιτικού του αντιπάλου με τον τρόπο που έδρασαν αυτοί που φόρεσαν κουκούλα νομίζοντας ότι φοράνε την μάσκα του Ζορό και αποφεύγοντας να πάρουν την ευθύνη με όρους πολιτικής. Και για να εξηγούμαστε έστω και φλυαρώντας.

Απολίτικη η αντίδραση αυτών με τις κουκούλες. Η ναζιστική «Χρυσή Αυγή» ταιριάζει μ αυτές τις πράξεις. Ο εκφοβισμός μιας οικογένειας είναι πράξη που δεν εμπεριέχει ίχνος γενναιότητας και απονομής δικαίου γιατί την πληρώνουν άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την πολιτική αντιπαράθεση. Ο Βορίδης είναι πολιτικός μου αντίπαλος και όχι εχθρός.

Αλλά και εχθρός να ήταν δεν επιλέγω παράπλευρα θύματα εκφοβίζοντας την οικογένεια και θεωρώντας ότι έδωσα κάποιο πολιτικό μάθημα.

Ο Βορίδης είναι πολιτικός αντίπαλος για εμένα και για αρκετό κόσμο που κινείται στην αριστερά και ο κόσμος αυτός πιστεύει στην δημοκρατία, στην πολιτισμένη αντιπαράθεση άσχετα του πόσο αυστηρή και αγενής είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται μεταξύ των αντίπαλων.

Έχουμε συγκρουστεί και θα συγκρουστούμε με τον αντίπαλο αλλά αυτό γίνεται πολιτικά με επιχειρήματα δίχως κουκούλες και είναι διαφορετικό όταν η σύγκρουση γίνεται με τις δυνάμεις καταστολής.

Ιστορικά ως αριστερά και λαϊκό κίνημα ποτέ δεν επιτεθήκαμε (ούτε συμβολικά) σε οικογένεια. Ούτε θα το κάνουμε. Αριστεροί είμαστε και όχι κανίβαλοι, ναζιστές και φασίστες.

Ο Βορίδης είναι ιδεολογικός μου αντίπαλος και αυτός ο ίδιος έχει πει πρόσφατα και δημόσια ότι θα ήθελε εμένα και τα αριστερά άτομα που συγκροτούμε την αριστερά (έστω και με το μυαλό μας) να μας εξαφανίσει. Λόγια του πανικού προφανώς αλλά έχουν μια λογική αφού είμαστε αντίπαλοι, αλλά το βρίσκω αρκετά φοβικό θα έλεγα και απόλυτα πλημμυρισμένο από υπαρξιακό αγωνία. Τον λυπάμαι και τον κατανοώ. Άλλα μέχρι εκεί.

Προφανώς ο Βορίδης μέσα στον φόβο του εννοούσε πολιτικά να μας εξαφάνισε και όχι βιολογικά ειδάλλως δεν θα ήταν στην ΝΔ αλλά σε φασιστική οργάνωση, στη Χρυσή Αυγή και κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και ας εκφράζει παρόμοιες απόψεις με τους φασίστες όπως ο ρατσισμός.

Αυτό δεν μου δίνει το δίκαιο να εκφοβίσω αυτόν και την οικογένεια του. Ούτε να πω ότι του το χρωστάω από τα φοιτητικά νεανικά του χρόνια που γυροβόλαγε με τσεκούρια προφανώς για να εκφοβίσει τους κομμουνιστές. Αυτά τα ετεροχρονισμένα γίνονται μέρος μιας αφήγησης με αρνητικά συναισθήματα για να διδασκόμαστε τι πρέπει να αποφεύγουμε στα νιάτα μας και όχι ως σημερινή εχθροπραξία. Έλεος.

Τον εκφοβισμό τον αξιοποίει η εξουσία, το κράτος και το έκανε μαζικά η χούντα και ο φασισμός στην Ελλάδα εκφοβίζοντας τον αντίπαλο και την οικογένεια του και το έκανε εναντίον των δημοκρατών, των αριστερών, των αναρχικών και αντιεξουσιαστών αυτής της χώρας και κάποια από αυτά τα άτομα ακόμα ζούνε και μας αφηγούνται προφορικά ή γραπτός την βία και τον εκφοβισμό που υπέστησαν για πολιτικούς λόγους.

Είμαι αριστερός από πεποίθηση και όχι κληρονομικά από τα παιδικά μου χρόνια και από το σχολείο μέχρι σήμερα δεν άκουσα να λειτουργεί έτσι η αριστερά. Αντιθέτως στηρίζεται στις απόψεις, στα ευγενή κίνητρα, με επιχειρήματα, με τον λόγο και όχι με με κουκούλα, πέτρες και αυγά. Η αστέρα δεν ντρέπεται γι αυτά που κάνει.

Ο Βορίδης είναι αντίπαλος μου ως μέλος της κυβέρνησης ΝΔ και περισσότερο αντιπαθητικός γιατί εκφράζει ακροδεξιές αναχρονιστικές απόψεις υπηρετώντας μια ιδεολογία και όχι το κοινό καλό βάση της ισότητας και της ελευθερίας.

Αλλά ακόμα και αυτό δεν με οδηγεί στον εκφοβισμό και σε έναν πόλεμο με παράπλευρα θύματα και μάλιστα με την ασφάλεια της ανωνυμίας.

Είμαι σίγουρος ότι αυτά τα άτομα που εκφόβισαν την οικογένεια του Βορίδη αισθάνονται τολμηροί, γενναίοι, δίκαιοι και προπαντώς πολιτικοποιημένοι. Γελοίο. Και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και χαιρέκακοι που συμφωνούν μαζί τους, χειροκροτώντας ποταπές πράξεις και συναισθήματα και αυτό ακυρώνει την αριστερή τους ταυτότητα. Ακόμα πιο γελοίοι.

Είναι αποκρουστικό να το κάνουν στο όνομα της αριστεράς και του πολιτισμού που κατακτήσαμε δίνοντας το αίμα τους και την ζωή τους άνθρωποι που αγωνίστηκαν για το δίκαιο και την ελευθερία υπηρετώντας την αριστερά ως τρόπο ζωής με αξίες και μάλιστα σ αυτόν τον τόπο όπου η άκρα δεξιά και οι φασίστες πρωταγωνίστησαν στην απανθρωπιά στο όνομα της ιδεολογίας τους.

Κρίμα για αυτό που έγινε και θα παρακαλούσα να μην λέμε ότι το έκαναν αριστερά άτομα γιατί αυτό δεν συνάδει με την αριστερά. Αν όμως δηλώσουν ότι είναι αριστερά άτομα τότε αυτό φανερώνει τον εκφυλισμό και την κατάντια μέρος της νέας γενιάς που αντί να στηριχθεί στη λογική στηρίζεται σε ποταπά συναισθήματα μετατρέποντας τους εαυτούς τους σε κάφρους που καπηλεύονται τον λαϊκό αναστεναγμό και την αριστερά.

Καταδικαστέα πράξη και φορείς αυτής της πράξης κάποιοι κάφροι ανίκανοι να αντιπαρατεθούν πολιτικά και με επιχειρήματα. Η εποχή ξεβράζει προφανώς τα σκουπίδια της και αυτά φόρεσαν κουκούλα από ντροπή.



