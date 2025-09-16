Καραθανασόπουλος: Τα κόμματα του συστήματος αποδέχονται τη «δημοσιονομική πειθαρχία» της ΕΕ που έχει «κόφτες» μόνο για τον λαό - Real.gr

«Το ΚΚΕ δεν θα υπερψηφίσει τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ», τόνισε ο Νίκος Καραθανασόπουλος, μέλος της ΚΕ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στον τ/σ «Mega».

Όπως είπε, συγκεκριμένα, πρόκειται για «μέτρα που αυξάνουν τη φορολογική ανισότητα, δεδομένου ότι τα μεγαλύτερα εισοδήματα έχουν τις μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές, παράλληλα, δεν ικανοποιούν τις λαϊκές ανάγκες και συγκαλύπτουν τον ταξικό χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος και την αδικία που υπάρχει».

Υπενθύμισε ότι «το 95% των φορολογικών βαρών το επωμίζεται ο λαός, ενώ αποτελεί πρόβλημα και το γεγονός ότι δεν υπάρχει τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, με αποτέλεσμα οι πενιχρές αυξήσεις στον μισθό να οδηγούν σε νέα κατηγορία εισοδήματος και σε μεγαλύτερο φορολογικό συντελεστή».

Αναφερόμενος στους λεγόμενους «κόφτες», σημείωσε ότι «αυτοί σχετίζονται με τις ανάγκες του λαού και όχι με αυτές των επιχειρηματικών ομίλων», προσθέτοντας ότι «”κόφτης” είναι και η ευρωενωσιακή “δημοσιονομική πειθαρχία”, την οποία αποδέχονται τόσο η κυβέρνηση όσο και τα άλλα αστικά κόμματα». Πρόσθεσε ότι «δεν μπορούν να κερδίζουν ταυτόχρονα και ο λαός και το κεφάλαιο», αναδεικνύοντας «τη δυνατότητα που υπάρχει σήμερα, σε μια περίοδο που η επιστήμη και η τεχνολογία καταγράφουν άλματα, οι εργαζόμενοι να ζήσουν άνετα και να ικανοποιούνται οι λαϊκές ανάγκες στο πλαίσιο μιας κοινωνίας με κοινωνικοποιημένη παραγωγή και που δεν θα λειτουργεί με κριτήριο το κέρδος.

Σχετικά με το ενδεχόμενο το ΚΚΕ να συνεργαστεί με κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Ν. Καραθανασόπουλος ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει πεδίο συζήτησης από τη στιγμή που τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αποδέχονται τις αντιλαϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς».

Συνέχισε, λέγοντας, πως «τα καλέσματα που κάνουν στον λαό αφενός φαίνεται πως είναι αποτυχημένα και δεν τον συσπειρώνουν γύρω τους, γιατί πρόκειται για δοκιμασμένα κόμματα, και αφετέρου, ουσιαστικά αποτελούν ένα προσκλητήριο εγκλωβισμού της λαϊκής δυσαρέσκειας εντός των τειχών του συστήματος».

Ο Ν. Καραθανασόπουλος ξεκαθάρισε πως «ο λαός μπορεί να βρει διέξοδο, βαδίζοντας στον δρόμο της αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και των κομμάτων που την αποδέχονται, της ανατροπής του βάρβαρου και σάπιου καπιταλιστικού συστήματος της φτώχειας, της εξαθλίωσης, των σκανδάλων και των πολέμων».