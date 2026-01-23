«Καρφί» Κακλαμάνη κατά Κικίλια: Οι υπουργοί να κοιτούν τα υπουργεία τους και να μην κρούουν τις ανοικτές θύρες της Βουλής - Real.gr

Την ενόχλησή του για πρωινή δήλωση του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια στην κηδεία του 53χρονου λιμενικού πως επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Βουλής προκειμένου η Βουλή να “υιοθετήσει” και να ενισχύσει οικονομικά το ανήλικο τέκνο του λιμενικού εξέφρασε ο Νικήτας Κακλαμάνης. “Οι υπουργοί να κοιτάζουν τη δουλειά τους και τα υπουργεία τους και να μην κρούουν τις ανοικτές θύρες της Βουλής” είπε εμφανώς ενοχλημένος στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Πρόεδρος της Βουλής.
Ο κ. Κακλαμάνης υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα “υιοθεσίας” της Βουλής των παιδιών όσων ενστόλων “έπεσαν” στο καθήκον είναι σε εξέλιξη ήδη από το 2010 έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας. Μάλιστα ο κ. Κακλαμάνης μίλησε για μια απολύτως αυτοματοποιημένη διαδικασία η οποία πλέον δεν περνά καν από έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων.
“Πράγματι ο κ. Κικίλιας με πήρε τηλέφωνο και του είπα ότι είναι αυτονόητο καθώς υπάρχει σχετική απόφαση. Αρκεί να μου στείλεις τον φάκελο. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Όταν χρηματοδοτεί η Βουλή αυτό το πρόγραμμα με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο για τα παιδιά οφείλουν να λένε για τη Βουλή” είπε.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βουλής στις 31/12/2025 η Βουλή ενίσχυε οικονομικά 69 παιδιά, 44 πεσόντων με συνολικό ποσό 600.000 ευρώ.