«Καρφί» Κακλαμάνη κατά Κικίλια: Οι υπουργοί να κοιτούν τα υπουργεία τους και να μην κρούουν τις ανοικτές θύρες της Βουλής - Real.gr

Η Βουλή από το 2010 «υιοθετεί» αυτομάτως όλα τα ανήλικα τέκνα των πεσόντων στο καθήκον.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Την ενόχλησή του για πρωινή δήλωση του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια στην κηδεία του 53χρονου λιμενικού πως επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Βουλής προκειμένου η Βουλή να “υιοθετήσει” και να ενισχύσει οικονομικά το ανήλικο τέκνο του λιμενικού εξέφρασε ο Νικήτας Κακλαμάνης. “Οι υπουργοί να κοιτάζουν τη δουλειά τους και τα υπουργεία τους και να μην κρούουν τις ανοικτές θύρες της Βουλής” είπε εμφανώς ενοχλημένος στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Πρόεδρος της Βουλής.

Ο κ. Κακλαμάνης υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα “υιοθεσίας” της Βουλής των παιδιών όσων ενστόλων “έπεσαν” στο καθήκον είναι σε εξέλιξη ήδη από το 2010 έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας. Μάλιστα ο κ. Κακλαμάνης μίλησε για μια απολύτως αυτοματοποιημένη διαδικασία η οποία πλέον δεν περνά καν από έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων.

“Πράγματι ο κ. Κικίλιας με πήρε τηλέφωνο και του είπα ότι είναι αυτονόητο καθώς υπάρχει σχετική απόφαση. Αρκεί να μου στείλεις τον φάκελο. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Όταν χρηματοδοτεί η Βουλή αυτό το πρόγραμμα με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο για τα παιδιά οφείλουν να λένε για τη Βουλή” είπε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βουλής στις 31/12/2025 η Βουλή ενίσχυε οικονομικά 69 παιδιά, 44 πεσόντων με συνολικό ποσό 600.000 ευρώ.