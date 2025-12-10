Καρυστιανού - Φαραντούρης στις Βρυξέλλες για άρθρο 86: Να προχωρήσουν οι διώξεις για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ - Real.gr

«Η ευρωπαϊκή έννομη τάξη δεν μπορεί να ανέχεται "μαύρες τρύπες" που "καταπίνουν" βασικές αρχές του δικαίου και καθιερώνουν δύο κατηγορίες πολιτών: των προνομιούχων και των μη προνομιούχων απλών πολιτών», δήλωσε ο ευρωβουλευτής και συντονιστής της επιτροπής Συνταγματικών υποθέσεων Νικόλας Φαραντούρης, ανοίγοντας την εκδήλωση για το «Ευρωπαϊκό δίκαιο και Σύνταγμα σε υποθέσεις διαφθοράς» που διοργανώθηκε χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Στην εκδήλωση μίλησαν η Μαρία Καρυστιανού πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Τεμπών, ο Χρήστος Ράμμος, π. πρόεδρος ΑΔΑΕ και επίτιμος αντιπρόεδρος ΣτΕ, ο Juan Fernando López Aguilar, ευρωβουλευτής, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και π. υπουργός Δικαιοσύνης της Ισπανίας, ο Ιωάννης Δρόσος, ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Αθηνών και η Daniela Mainenti, καθηγήτρια Συγκριτικού Ποινικού Δικαίου Πανεπιστημίου UniNettuno της Ρώμης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή του, «κοινός παρονομαστής των τοποθετήσεων ήταν ότι διατάξεις, όπως αυτή του άρθρου 86 του Συντάγματος, δεν μπορούν να εμποδίζουν την έρευνα των Ευρωπαϊκών Αρχών και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε υποθέσεις διαφθοράς».

«Δεν ήρθα να παρακαλέσω, ήρθα να απαιτήσω δικαιοσύνη. Να προκαλέσω τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα άλλα όργανα της ΕΕ να κάνουν τη δουλειά τους» ανέφερε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Μαρία Καρυστιανού, καλώντας τις ευρωπαϊκές αρχές και την ευρωπαϊκή εισαγγελία «να προχωρήσουν κανονικά την έρευνα και τις διώξεις παραβλέποντας ως έχουν υποχρέωση, το άρθρο 86».

Ο Χρήστος Ράμμος, σημειώνεται στην ανακοίνωση, αναφέρθηκε σε μία σειρά πρόσφατων περιπτώσεων που συνιστούν παραβίαση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, από τις υποκλοπές έως τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ευρωβουλευτής και πρώην πρόεδρος της επιτροπής Ελευθεριών Juan Fernando Lόpez Aguilar, τόνισε, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ότι η αρχή της υπεροχής του ευρωπαϊκού δικαίου σημαίνει ότι δεν μπορούν εθνικές διατάξεις να καταστρατηγούν βασικές αρχές την ευρωπαϊκής έννομης τάξης, ενώ ο καθηγητής Ιωάννης Δρόσος αναφέρθηκε στην πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για το άρθρο 16 και τόνισε ότι δεν μπορούν να ισχύουν δυο μέτρα και δύο σταθμά, άλλα για το άρθρο 16 και άλλα για το άρθρο 86 σε σχέση με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου.

Τέλος, η καθηγήτρια εγκληματολογίας Daniela Mainenti κατέδειξε με ποιον τρόπο η διαφθορά και οι διάφορες «ασυλίες» στη διερεύνηση εγκλημάτων κοστίζουν στην κοινωνία, την οικονομία αλλά και την τη δημοκρατία.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε επίσης έκθεση-γνωμοδότηση από το γραφείο του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη σχετικά με το άρθρο 86 και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου σε υποθέσεις διαφθοράς, η οποία μαζί με τα συμπεράσματα της εκδήλωσης θα κατατεθεί στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαία συνήγορο του Πολίτη.