Καρυστιανού για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Δεν μπορείς να βαφτίζεις μια εθνική διπλωματική ήττα ως θερμή υποδοχή - Real.gr

Σύνοψη από το
- Η Μαρία Καρυστιανού επέκρινε τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, δηλώνοντας ότι «δεν μπορείς να βαφτίζεις μια εθνική διπλωματική ήττα ως θερμή υποδοχή, όταν στο αεροδρόμιο σε υποδέχεται ο υπουργός Τουρισμού της Τουρκίας».
- Τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός «διάλογος» με μια χώρα που διατηρεί παράνομες NAVTEX, κατέχει το 37% της Κύπρου και εργαλειοποιεί μεταναστευτικές ροές. Ο διάλογος προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
- Με αφορμή τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι «αν δεν υπάρξει συμφωνία μέσω διαλόγου, μπορούμε να προσφύγουμε σε διεθνές δικαστήριο», η Καρυστιανού αναρωτιέται αν πηγαίνουμε να ζητήσουμε αναγνώριση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων ή πάμε να τα διαπραγματευτούμε.
Με αφορμή το ταξίδι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρει μεταξύ άλλων ότι«δεν μπορείς να βαπτίζεις μια εθνική διπλωματική ήττα ως θερμή υποδοχή, όταν στο αεροδρόμιο σε υποδέχεται ο υπουργός Τουρισμού της Τουρκίας».
Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού
«Δεν μπορείς να βαφτίζεις μια εθνική διπλωματική ήττα ως «θερμή υποδοχή», όταν στο αεροδρόμιο σε υποδέχεται ο Υπουργός Τουρισμού της Τουρκίας.
Δεν μπορείς να μιλάς για ουσιαστικό «διάλογο» όταν απέναντί σου έχεις μια χώρα που:
-Διατηρεί διαρκείς παράνομες NAVTEX στο Αιγαίο
-Κατέχει το 37% της Κύπρου εδώ και δεκαετίες
-Προωθεί αναθεωρητικά δόγματα τύπου «Γαλάζια Πατρίδα»
-Εργαλειοποιεί μεταναστευτικές ροές.
Ο διάλογος προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Χωρίς αυτόν, γίνεται άλλοθι στις επεκτατικές βλέψεις του Ερντογάν.
Όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός δηλώνει ότι «αν δεν υπάρξει συμφωνία μέσω διαλόγου, μπορούμε να προσφύγουμε σε διεθνές δικαστήριο», το ερώτημα που γεννάται είναι απλό:
αν πηγαίνουμε να ζητήσουμε αναγνώριση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων ή πάμε να τα διαπραγματευτούμε;
Η «καλή γειτονία» δεν είναι ευχή, είναι αποτέλεσμα πράξεων. Όταν οι πράξεις δείχνουν προκλήσεις και αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, τότε οφείλεις να έχεις ξεκάθαρη στάση.
Η Ελλάδα χρειάζεται λαό με φρόνημα, δηλαδή ενημερωμένο και ενωμένο λαό, ο οποίος στηρίζει ένα σχέδιο Εθνικής Κυριαρχίας και ηγεσία, που δεν φοβάται να υπερασπιστεί δημόσια, καθαρά και τεκμηριωμένα τα εθνικά μας δικαιώματα».
Καρυστιανού: «Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να συζητήσει με τον Ερντογάν» – Τι είπε για τις αμβλώσεις και την απόφαση να δημιουργήσει κόμμα