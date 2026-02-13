Καρυστιανού για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Δεν μπορείς να βαφτίζεις μια εθνική διπλωματική ήττα ως θερμή υποδοχή - Real.gr

Νέα ανάρτηση για το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων έκανε η Μαρία Καρυστιανού.

Με αφορμή το ταξίδι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρει μεταξύ άλλων ότι«δεν μπορείς να βαπτίζεις μια εθνική διπλωματική ήττα ως θερμή υποδοχή, όταν στο αεροδρόμιο σε υποδέχεται ο υπουργός Τουρισμού της Τουρκίας».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Δεν μπορείς να βαφτίζεις μια εθνική διπλωματική ήττα ως «θερμή υποδοχή», όταν στο αεροδρόμιο σε υποδέχεται ο Υπουργός Τουρισμού της Τουρκίας.

Δεν μπορείς να μιλάς για ουσιαστικό «διάλογο» όταν απέναντί σου έχεις μια χώρα που:

-Διατηρεί διαρκείς παράνομες NAVTEX στο Αιγαίο

-Κατέχει το 37% της Κύπρου εδώ και δεκαετίες

-Προωθεί αναθεωρητικά δόγματα τύπου «Γαλάζια Πατρίδα»

-Εργαλειοποιεί μεταναστευτικές ροές.

Ο διάλογος προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Χωρίς αυτόν, γίνεται άλλοθι στις επεκτατικές βλέψεις του Ερντογάν.

Όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός δηλώνει ότι «αν δεν υπάρξει συμφωνία μέσω διαλόγου, μπορούμε να προσφύγουμε σε διεθνές δικαστήριο», το ερώτημα που γεννάται είναι απλό:

αν πηγαίνουμε να ζητήσουμε αναγνώριση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων ή πάμε να τα διαπραγματευτούμε;

Η «καλή γειτονία» δεν είναι ευχή, είναι αποτέλεσμα πράξεων. Όταν οι πράξεις δείχνουν προκλήσεις και αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, τότε οφείλεις να έχεις ξεκάθαρη στάση.

Η Ελλάδα χρειάζεται λαό με φρόνημα, δηλαδή ενημερωμένο και ενωμένο λαό, ο οποίος στηρίζει ένα σχέδιο Εθνικής Κυριαρχίας και ηγεσία, που δεν φοβάται να υπερασπιστεί δημόσια, καθαρά και τεκμηριωμένα τα εθνικά μας δικαιώματα».

