Καρυστιανού: «Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να συζητήσει με τον Ερντογάν» - Τι είπε για τις αμβλώσεις και την απόφαση να δημιουργήσει κόμμα - Real.gr

Την ανησυχία της για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Ερντογάν, εξέφρασε μεταξύ άλλων, η Μαρία Καρυστιανού, θεωρώντας την «προσβλητική υπό τις παρούσες συνθήκες».

Πιο συγκεκριμένα, παραχωρώντας συνέντευξη στο BankingNews.gr περιγράφει ανησυχία για την «επιθετική στάση της Τουρκίας» και για το πλαίσιο μέσα στο οποίο, όπως λέει, ο Έλληνας πρωθυπουργός πηγαίνει σε συζήτηση.

«Έκπληξη και ανησυχία βέβαια μου δημιουργεί το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης χωρίς να κάνει καμία ανακοίνωση τίποτα, θα καθίσει στο τραπέζι να συζητήσει. Μου δημιουργεί και ανασφάλεια και πολλά ερωτηματικά. Να συζητήσει τι», αναφέρει, για να καταλήξει κατηγορηματικά: «Υπό αυτές τις συνθήκες όχι», απαντώντας στο ερώτημα εάν έπρεπε να πραγματοποιηθεί το ταξίδι στην Άγκυρα. «Και αν θέλετε θεωρώ προσβλητικό για τον Έλληνα πρωθυπουργό να δίνεται αυτό το τελεσίγραφο. Επιθετικές θέσεις και ένα τελεσίγραφο και ελάτε να συζητήσουμε και ο πρωθυπουργός να πηγαίνει στη συζήτηση χωρίς να έχει κάνει καμία δήλωση», είπε.

«Με βάση τα δεδομένα που έχουμε δει όλοι μας ως πολίτης, μιλάω αυτή τη στιγμή βλέποντας την επιθετική στάση της Τουρκίας. Ακούγοντας τον κ. Φιντάν, τον υπουργό Εξωτερικών, να μιλάει ότι δεν θα σηκωθούμε από το τραπέζι εάν δεν βρούμε μία λύση, μία λύση και έχοντας στο κεφάλι μας μία ναύτες που διαχωρίζει το Αιγαίο στα δύο επ’ αορίστου, χωρίς να έχουμε βγάλει εμείς δική μας από τη νύχτα, χωρίς να έχουμε καν πει κάτι σε όλη αυτή την επίθεση που δεχόμαστε αυτές τις μέρες», συνέχισε.

Ακόμη, εστίασε, στην οικονομική διάσταση που, όπως υποστήριξε, συνδέεται με το φαινόμενο.

«Επίσης, γνωρίζω επίσης ότι η νούμερο ένα αιτία για τις αμβλώσεις είναι η οικονομική ένδεια. Είναι η ακρίβεια και θεωρώ ότι μια κοινωνία φροντιστή θα πρέπει να μεριμνήσει για αυτό το πρόβλημα», είπε, προσθέτοντας: «Δεν είναι δυνατόν να έχεις ένα σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και να έχεις από την άλλη ανθρώπους που θέλουν να κάνουν παιδιά, αλλά δεν μπορούν να το υποστηρίξουν οικονομικά».

Υποστήριξε ακόμη ότι το ζήτημα πρέπει να συζητηθεί ευρύτερα, ενώ προανήγγειλε ότι στο πρόγραμμα του υπό διαμόρφωση εγχειρήματος θα υπάρχουν παρεμβάσεις για το κόστος ζωής:

«Θα πρέπει η κοινωνία να το συζητήσει και να απαιτήσει να απαιτήσει να γίνουν πράγματα και θα δείτε ότι στο πρόγραμμά μας υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα για το θέμα της ακρίβειας, που είναι και ο κύριος λόγος και για το δημογραφικό και για άλλα και για όλα τα άλλα προβλήματα». Στο ίδιο σημείο έθεσε την ακρίβεια ως παράγοντα που επηρεάζει συνολικά τη συγκρότηση οικογένειας: «Η ακρίβεια είναι ανασταλτικός λόγος για να παντρευτούν κάποιοι άνθρωποι, όχι για να ξεκινήσουν να κάνουν οικογένεια για ένα, δύο ή τρία παιδιά. Έχουμε σοβαρότατο δημογραφικό πρόβλημα και πρέπει να το δούμε με πολύ, με πολύ μεγάλη ευθύνη».

Επιπλέον, σχετικά με την απόφαση να δημιουργήσει κόμμα, η Μαρία Καρυστιανού συνέδεσε την πορεία της με μια ευρύτερη κοινωνική διεργασία που, όπως είπε, «γεννήθηκε από την κοινωνία λόγω ανάγκης».

«Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το κόμμα, θεωρώ δίκαιο να ξαναθυμηθούμε λίγο την ιστορία του, γιατί η ιστορία του και το πώς ξεκίνησε, πώς γεννήθηκε θα δώσει και τις πιο πολλές απαντήσεις», είπε, περιγράφοντας το ως «κίνημα των πολιτών» και ως «μια πραγματική και ουσιαστική κοινωνική αντιπολίτευση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εργαζόμαστε πολύ πάνω σε αυτό. Όλες οι ομάδες συνεχώς εμπλουτίζονται. Οι ομάδες με καινούργιους επιστήμονες που θέλουν να συνδράμουν στο εγχείρημα», είπε, προσθέτοντας: «Για το όνομα του κόμματος ακόμη δεν έχω κάτι να σας πω».

«Με έχουν πει και ακροαριστερά και ακροδεξιά, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει ταμπέλα σε αυτό που πάμε να κάνουμε εμείς. Αν θέλετε μπορώ να πω ότι μιλάμε για μια καινούργια ιδεολογία, μία καινούργια ιδεολογία που έχει πάνω από όλα τον άνθρωπο. Κοινωνική δικαιοσύνη, κράτος δικαίου», είπε ως προς την ιδεολογία του κόμματος.

