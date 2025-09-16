Καρυστιανού στο Kontra News για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: «Δεν είναι κάτι που περνά από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή» - Real.gr

Quantcast
10:34, 16/09/2025
Η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στο Kontra News και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, αναφέρθηκε στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις που θέλουν τους πολίτες πιο θετικούς απέναντι σε ένα κόμμα της ίδιας απ’ ό,τι εκείνων του Αλέξη Τσίπρα ή του Αντώνη Σαμαρά.

«Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Μαζί με τον κόσμο θα βγαίνουμε και θα φωνάζουμε ζητώντας δικαιοσύνη στην χώρα. Πρέπει κάποια στιγμή η χώρα να λειτουργεί σύμφωνα με τους θεσμούς. Θα συνεχίσουμε σίγουρα τις κινητοποιήσεις. Θα στραφούμε πιο ενεργά και πιο δυναμικά και στην Ευρώπη», ανέφερε σχετικά με την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών η κα Καρυστιανού.

Σχετικά με το σενάριο ίδρυσης κόμματος από την ίδια, η πρόεδρος του Σωματείου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών  επισήμανε ότι «δεν είναι κάτι που περνά από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή», προσθέτοντας ωστόσο ότι «σίγουρα όμως η κίνηση των πολιτών, η κοινωνική αντίδραση, σαφώς και μας βρίσκει σύμφωνους, θα συνεχίσει ενεργά και δυναμικά».

