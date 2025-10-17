Κασσελάκης: Να κάνουμε debate με τον Τσίπρα - Real.gr

Στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ της Πέμπτης (16/10) παρενέβη ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα και την προοπτική δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό και πιθανή συνεργασία μαζί του.

Στην αρχική του τοποθέτηση σχετικά με τις πολλές προτάσεις που υπάρχουν για τους ψηφοφόρους στον χώρο της Κεντροαριστεράς και τις συνεργασίες που μπορεί να προκύψουν, ο Στέφανος Κασσελάκης είπε ότι κατά τη γνώμη του είναι θετικό το ότι υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές προτάσεις.

«Ας αποφανθεί ο κόσμος τι θέλει να δει στις εκλογές βάσει των πολιτικών προτάσεων κι από εκεί κι έπειτα ας υπάρξουν οι όποιες συμφωνίες. Ο διάλογος πρέπει να ανοίξει αφού αποφανθεί ο ελληνικός λαός», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Στο ερώτημα αν ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να παίξει ρόλο «πολιτικού καταλύτη» για την ενότητα των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς, ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε ως εξής: «Ο Αλέξης Τσίπρας θα παίξει ρόλο “πολιτικού καταλύτη” για την ενότητα των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπε κι ένας σύμβουλός του θα ενώσει τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ξεκάθαρο ότι αντί να υπάρχουν νέα υλικά, νέοι άνθρωποι που θα φέρουν φρέσκες ιδέες μιλάμε τελικά για το παρελθόν. Δεν πρόκειται η λύση να έρθει από υλικά του παρελθόντος. Δοκιμάστηκαν κι απέτυχαν».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ανέφερε: «Μας λέει ο κ. Τσίπρας ότι του έλειψε η ενεργός πολιτική. Βουλευτής του Κοινοβουλίου είναι. Ήταν στο κόμμα το οποίο παρέδωσε στο 17% κι εγώ με δύο διασπάσεις το κράτησα στο 15%».

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στον Νίκο Χατζηνικολάου έκανε την ακόλουθη πρόταση: «Μιας και ο κ. Τσίπρας απεκδύθηκε των προνομίων του και των κομματικών του παρωπίδων, ας αναλάβετε να οργανώσουμε έναν διάλογο ενώπιον των ακροατών σας, να μιλήσουμε ανοιχτά». Στην επισήμανση του παρουσιαστή για το αν εννοεί να γίνει debate Κασσελάκη -Τσίπρα, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας απάντησε: «Με μεγάλη μου χαρά. Από τη στιγμή που πρόκειται για δύο πρώην προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ, κι έχουν γίνει όσα έχουν γίνει και δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, όποτε θέλει ο Αλέξης, με χαρά να μιλήσουμε ιδανικά σε ένα αμφιθέατρο ή μια εκπομπή, όπου παρουσία κοινού θα απαντάμε σε ερωτήματα».

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με κάποιο κόμμα, ο Στέφανος Κασσελάκης είπε ότι «πρέπει να δούμε ποια θα είναι αυτά τα κόμματα μετά τις εκλογές. Τα κόμματα δεν είναι στατικοί, μονολιθικοί οργανισμοί, αλλάζουν», ενώ για το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Πλεύση Ελευθερίας, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας ήταν κάθετος λέγοντας πως το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι ένα «πολιτικό κενό». «Δεν γνωρίζουμε τίποτα για τις θέσεις της. Δεν υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχει καν κόμμα», συμπλήρωσε.

πηγή: enikos.gr