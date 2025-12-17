Κασσελάκης: Στο Κίνημα Δημοκρατίας αγωνιζόμαστε καθημερινά για την αλλαγή - Real.gr

«Όταν άλλοι κλείνουν γραφεία, εμείς ανοίγουμε… Την ώρα που Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ τσακώνονται για το ποιος είναι ο λιγότερο απατεώνας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμείς χτίζουμε από κάτω προς τα πάνω. Με πρωτοβουλίες των μελών και όχι των κρυφών χορηγών» τόνισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, στα εγκαίνια των γραφείων του Κινήματος Δημοκρατίας στη Λειβαδιά, ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας ευχαρίστησε την γραμματεία της Οργάνωσης για τις δράσεις της καθώς και την βουλευτή Βοιωτίας, Γιώτα Πούλου. Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν επίσης η διευθύντρια του γραφείου του και βουλευτής του Νοτίου Τομέα Ραλλία Χρηστίδου καθώς ο βουλευτής Κέρκυρας Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

«Αυτό για το οποίο είμαι πραγματικά υπερήφανος σήμερα, δεν είναι μόνο τα εγκαίνια των νέων γραφείων μας. Είμαι υπερήφανος για τους ανθρώπους που είμαστε στο Κίνημα Δημοκρατίας […]. Τίμιοι, δημοκρατικοί πολίτες, που δεν ψάχνουμε ρουσφέτι, αλλά αλλαγή και αγωνιζόμαστε καθημερινά […]. Γιατί ξέρουμε ότι η Δημοκρατία χτίζεται από εδώ, από τις γειτονιές και όχι από τα σαλόνια των επιχειρηματιών και των βολεμένων πολιτικών».

Νωρίτερα ο πρόεδρος του Κινήματος -συνοδευόμενος από τους βουλευτές και τον συντονιστή του Τομέα Επιχειρηματικότητας Γιώργο Φλωρά, συναντήθηκε στο Επιμελητήριο Λειβαδιάς, με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου. Ο Στέφανος Κασσελάκης επισκέφθηκε επίσης την αγορά της πόλης και συνομίλησε με πολίτες και επαγγελματίες.