Κασσελάκης στο Kontra24: Με λυπούν αυτά που συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ - Real.gr

Την πολιτική επικαιρότητα σχολίασε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, στην εκπομπή Κontra24 του Kontra Channel με τη Λουκία Γκάτσου.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Εμένα με λυπεί πολύ αυτή η κατάσταση και ότι αυτή τη στιγμή, εάν δεν είχαν γίνει αυτά, θα ήταν μια πολύ ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση με ένα εντελώς καινοτόμο πολιτικό πρόγραμμα που θα κοιτούσε κατάματα τη ΝΔ» είπε και πρόσθεσε: «Πέρα από το κομμάτι της πολυδιάσπασης, μιλάμε για αυτοεξευτελισμό ενός πολιτικού χώρου για τον οποίο πολλοί έχουν εργαστεί πολύ περισσότερο από εμένα αλλά σίγουρα και εγώ», είπε μεταξύ άλλων ο Στέφανος Κασσελάκης.

