Κασσελάκης στον Realfm 97,8 για Τσίπρα: «Ο μόνος ρόλος που παίζει είναι αυτός της επαναδιάλυσης, όχι της επανένωσης» - Real.gr

Στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

«Κατ’ αρχάς η όλη μεταχείριση των αγροτών που τους συμπεριφέρονται λες και είναι επιχειρηματίες που παίρνουν ρίσκο αντί ότι είναι ο πρώτος σταθμός στην αγροτο-διατροφική αλυσίδα», είπε ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Η Ε.Ε. τα έχει κάνει μούσκεμα εδώ και η κυβέρνηση στη διαχείρισή της και προφανώς χρειάζεται μία άλλη ευρωπαϊκή πολιτική και εσωτερικά μία ελάφρυνση σε όλη την αλυσίδα για να μπορούν να έχουν μία σταθερότητα. Και φυσικά χρειάζεται μία ενιαία στρατηγική έτσι ώστε οι αγρότες να παράγουν προϊόντα προστιθέμενης αξίας διότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Πρέπει να υπάρξει μετάβαση στο μείγμα της παραγωγής και φυσικά να επιδοτείται η παραγωγή και όχι η ιδιοκτησία όπως είδαμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι ένα άλλο παράπονο των αγροτών. Έχουν κάθε δίκιο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να λένε: ‘κάτσε εγώ είμαι το κορόιδο; Όλοι άλλοι έπαιρναν και εγώ όχι’. Αν δεν φέρουν πίσω τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρόκειται να υπάρξει δικαίωση εκεί», ανέφερε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Για το εάν διαφωνεί με την πολιτική της Ε.Ε. για τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες στην Ευρώπη ο Στέφανος Κασσελάκης είπε ότι «δεν μπορείς να αφήνεις τους ανθρώπους να είναι έρμαια μίας υποτιθέμενης ελεύθερης αγοράς όταν οι όροι δεν είναι ισότιμοι, όταν δεν υπάρχει ο ίδιος έλεγχος εκεί που υπάρχει εντός Ευρώπης και εντός Ελλάδας. Πρέπει να προάγουμε τα ευρωπαϊκά προϊόντα, τα ελληνικά προϊόντα και να υπάρχουν δασμοί, πρέπει να υπάρξει σε τρίτες χώρες. Αυτό πρέπει να γίνει προτεραιότητα. Πρέπει να είναι στρατηγική ασφάλειας για την Ένωση και όχι πολυτέλειας».

Αναφορικά με το εάν τελικά σε δηλώσεις του έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα ήταν ανοιχτός σε μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ αρκεί να μην είναι Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο Στέφανος Κασσελάκης εξήγησε ότι «είναι λίγο παραπλανητική αυτή η περιγραφή, λίγο έως και πολύ παραπλανητική. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι επειδή βλέπω ένα μπάχαλο που έχει δημιουργήσει ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας σε όλο αυτό τον χώρο και επενδύει στον υποτιθέμενο κεντροαριστερό χώρο λες και συμφωνούν μέσα στην Κεντροαριστερά για τις προτάσεις. Η Νέα Αριστερά πάει να διασπαστεί από μόνη της. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει να εξαϋλωθεί. Ο Τσίπρας δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Από τη μία απολογείται σε καναλάρχες και στη Novartis και από την άλλη ‘θάβει’ όλους τους συνεργάτες του, που εγώ κληρονόμησα παρεμπιπτόντως. Αυτός τους επέλεξε. Άρα σε αυτό το μπάχαλο ο κόσμος αναζητά μία λύση».

Και συνέχισε: «Και εγώ δεν πρόκειται στο βαθμό στον οποίο μπορώ να επιτρέψω στον κόσμο να πηγαίνει με εκβιασμό στην κάλπη του τύπου ή θα πάρεις Μητσοτάκη ή θα είναι χάος. Όχι. Πρέπει να στηρίξουμε τη Δημοκρατία. Το άνοιγμα το οποίο έκανα ήταν στην Δημοκρατία. Δεν λέω τίποτα όσον αφορά σε προεκλογικά εκλογομαγειρεία. Θεωρώ ότι θα αποτύχουν και είναι αντιδημοκρατικά».

Ερωτηθείς εάν ανοίγει ο δρόμος για συνεργασία σε περίπτωση που στη ΝΔ συμφωνήσουν να υπάρξει κυβέρνηση με ένα τρίτο πρόσωπο και να υπάρξει κατάργηση κάθε είδους ασυλίας και προστασίας των πολιτικών προσώπων απέναντι στον νόμο ο Στέφανος Κασσελάκης είπε ότι «αυτό θα ήταν μια άλλη ΝΔ από τη σημερινή».

«Η λέξη συνεργασία είναι μία λανθασμένη λέξη. Εμείς θα είμαστε εκεί για να υπάρχει μία δημοκρατική λύση και να εκτελέσουμε την πολιτική του Κινήματος Δημοκρατίας», υπογράμμισε ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Συνεργασία δεν σημαίνει καθόμαστε στο τραπέζι και γελάμε και κάνουμε μέσο όρο πολιτικών. Σημαίνει ότι αυτό είπε ο λαός, σεβόμαστε τη Δημοκρατία. Εμείς έχουμε δύο πυλώνες: κάθαρση της δικαιοσύνης και κοινωνικό πρόγραμμα, να ανασάνει ο κόσμος, να του βγει ο μήνας», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Σε ερώτηση αν θα συμμετάσχει στην κυβέρνηση ή θα την στηρίξει εάν υπάρξει συμφωνία σε αυτές τις δύο προϋποθέσεις ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε: «όλα είναι ανοιχτά. Δεν αποκλείω τίποτα αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε δημοκρατία. Μπορεί να μην μας αρέσει το αποτέλεσμα της κάλπης αλλά ποιος είμαι εγώ να πω στον ελληνικό λαό ότι ‘είσαι διαπλεκόμενος ψήφισες αυτό’. Δηλαδή τέτοια αλαζονεία δεν μπορεί να έχει κανείς».

Αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα και τον ρόλο που ενδέχεται να έχει για την ενότητα στην Κεντροαριστερά ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας σχολίασε ότι «πλέον ο μόνος ρόλος που παίζει ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός της επανα-διάλυσης όχι της επανένωσης. Θα πάει να διασπάσει τη Νέα Αριστερά από μόριο σε ηλεκτρόνιο και τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχουμε ένα κόμμα που εξελέγη να είναι αξιωματική αντιπολίτευση, πληρώνεται εκατομμύρια από τον ελληνικό λαό από χρηματοδότηση και αυτό το κόμμα έχει έναν αρχηγό και μία ηγεσία που λέει στην ουσία ότι δεν θα κατέβει αυτόνομο στις εκλογές. Δηλαδή τι ντροπή, τι ντροπή».

«Ανοίγουμε αυτό το διάλογο περί μετεκλογικής συνεργασίας και εγώ λέω ξεκάθαρα ότι είμαστε εδώ που είμαστε. Θα μπορούσαμε να έχουμε εναλλακτικό σενάριο μίας δυνατής αντιπολίτευσης. Αυτό φέρει την υπογραφή του Αλέξη, της Όλγας, του Νίκου, του Παύλου, όλης αυτής της ομαδούλας και η άποψη μου είναι ότι η ομάδα αυτή πρέπει να σταλεί σπίτι της», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Rebranding δεν κάνεις εάν ξέρεις ποιος είσαι και αν ξέρεις τι θες να κάνεις και γιατί το κάνεις», ανέφερε.