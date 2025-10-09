Κασσελάκης: Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ανοιχτό στον Αλέξη Τσίπρα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
13:23, 09/10/2025
«Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ανοιχτό στον Αλέξη Τσίπρα» τόνισε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του πολιτικού κόμματος Στέφανος Κασσελάκης.

Ειδικότερα, ο κ Κασσελάκης, ερωτηθείς αρχικά από τους δημοσιογράφους της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα είπε: «Προσωπικά δεν με αφορά καθόλου, διότι τα πεπραγμένα του είναι γνωστά σε όλους, αυτό το οποίο με ξαφνιάζει πιο πολύ από όλα είναι ότι παραιτείται από τη Βουλή γιατί είναι δημοκρατικά απογυμνωμένη. Εγώ ξέρω ότι όταν βλέπεις ένα έλλειμα δημοκρατίας δεν το βάζεις στα πόδια, η φυγή δεν είναι η λύση, η αποχή δεν είναι η λύση».

«Η συμμετοχή είναι η λύση. Πρέπει να είσαι μέσα να το παλεύεις…. υπάρχει το Κίνημα Δημοκρατίας μπορεί κάλλιστα να γίνει μέλος του αν το επιθυμεί. Η κ. Γεροβασίλη, ο κ. Πολάκης και πολλοί άλλοι πίστευαν ότι θα το έβαζα εγώ στα πόδια και θα επέστρεφα Αμερική και βλέπετε όχι μόνο ότι δεν το έβαλα στα πόδια, αλλά συνέχισα, επιμένω, μιλάω με τον κόσμο, οργανώνω τη χώρα», πρόσθεσε.

«Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην κατέβει στις εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έξω υπάρχει πολύς κόσμος που θα ήθελε εντός εισαγωγικών να τα βρούμε με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Είμαι σε ανεξάρτητη φάση, έχουμε το Κίνημα Δημοκρατίας, αν θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να συμφωνήσει με την κατάργηση του άρθρου 86 και με το ετήσιο τέλος στις τράπεζες 720 εκατ. ευρώ το χρόνο εάν δεν δανείζουν τότε ας έρθει να το πει… το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ανοιχτό στον Αλέξη Τσίπρα», πρόσθεσε.

 

 

 

