Κασσελάκης για ομόφυλα ζευγάρια: «Αν όχι η Αριστερά τότε ποιος- Όποιος διαφωνεί να σηκωθεί»

Με το θέμα του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια ξεκίνησε την τοποθέτηση του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Στέφανος Κασσελάκης σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι για εμάς δεν είναι ζήτημα αρχηγισμού ή πειθαρχίας.

«Είναι ζητήματα ταυτοτικά, αν όχι η Αριστερά, ποιος;» υπογράμμισε και σε άλλο σημείο τόνισε ότι «θα είναι με τη δική μας ψήφο που θα περάσει αν έρθει στη Βουλή».

Απευθυνόμενος στο ακροατήριο ρώτησε «ποιος εδώ μέσα διαφωνεί» με ένα ζευγάρι ομόφυλων ζευγαριών να έχει δικαίωμα στον πολιτικό γάμο; «Έχει κανείς; Να σηκωθεί» και συνέχισε, λέγοντας: «Ποιος εδώ διαφωνεί με ένα ομόφυλο ζευγάρι να έχει δικαίωμα στην τεκνοθεσία, αν υπάρχει κανείς να σηκωθεί».

Κατηγόρησε για κουτοπονηριά τον πρωθυπουργό και είπε «έχω φτάσει σε σημείο να συμφωνώ με τον Αντώνη Σαμαρά. «Πώς λέει στους ψηφοφόρους ελάτε να ψηφίσετε και στους βουλευτές να απέχουν;» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία αδυνατεί να ξεπεράσει οπισθοδρομικές αγκυλώσεις και εξαρτήσεις και η πολιτική δειλία του πρωθυπουργού τον ωθεί σε κουτοπονηριές με την ενθάρρυνση της αποχής των βουλευτών του.

Επίσης επιτέθηκε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη λέγοντας «η Αριστερά ξέρει να αγωνίζεται και όχι να κρύβεται. Θα υπερψηφίσουμε κάθε βήμα στην πρόοδο και θα περιμένουμε από τον δήθεν προοδευτικό κ. Ανδρουλάκη να κάνει το ίδιο».

Η πολιτική συγκυρία των τελευταίων ημερών δείχνει ότι ο κ. Μητσοτάκης σύρεται σε μέτρα μετά από δικές μας στοχευμένες πολιτικές παρεμβάσεις υποστήριξε και τόνισε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης «είναι too little, too late αν δεν είναι και κοροϊδία».

Επίσης, ο κ. Κασσελάκης μίλησε για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την αθλητική βία λέγοντας ότι «ακολούθησε η ΝΔ υιοθετώντας τις προτάσεις μας». Υπογράμμισε ότι είναι αδιανόητο να σκοτώνονται νέα παιδιά και αστυνομικοί πηγαίνοντας ακόμα και σε αγώνες βόλεϊ.

Αναφέρθηκε στην πρόταση του κόμματός του για τη θέσπιση ανώτατης τιμής βρεφικού γάλακτος ενώ είπε ότι θα κινητοποιηθούμε για το στεγαστικό πρόβλημα. «Εθνικός στόχος η εξάλειψη της αστεγίας για μας ως κυβέρνηση» είπε χαρακτηριστικά.

«Η υπευθυνότητα είναι η πυξίδα μας και σε κοινωνικά και σε εθνικά θέματα» είπε ακόμα και τόνισε μεταξύ άλλων ότι είμαστε υπεύθυνη αντιπολίτευση, η σύγχρονη πατριωτική αριστερά.

Πηγή: Πηγή: ertnews