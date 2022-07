Καταδίκη από Ε.Ε. και ΗΠΑ για τον «χάρτη του Μπαχτσελί» - Ξεκάθαρη θέση υπέρ της Ελλάδας -Βίντεο

Στο στόχαστρο της διεθνούς κοινότητας βρίσκεται η τουρκική παραβατικότητα, καθώς η Αθήνα συνεχίζει την εκστρατεία διεθνοποίησης προς πάσα κατεύθυνση.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται για επαφές ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ενώ ελληνικές και εβραϊκές οργανώσεις ζητούν να μην πάρει η Άγκυρα τα αμερικανικά μαχητικά. Σε κοινή επιστολή που στάλθηκε στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC) και η Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή (AJC) ζητούν από τους Αμερικανούς νομοθέτες να στηρίξουν την τροπολογία του Κρις Πάπας, η οποία βάζει φρένο στην πώληση αλλά και στην αναβάθμιση των μαχητικών F-16 που ήδη διαθέτει η Τουρκία.

Στο πλευρό της Αθήνας και ο Γερμανός πρέσβης στη χώρα μας, όσον αφορά τον προκλητικό χάρτη του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ενώ παράλληλα εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ καταδικάζει τις προκλήσεις της Άγκυρας λέγοντας πως «δεν αμφισβητείται η κυριαρχία της Ελλάδας».

Αυστηρό μήνυμα HΠΑ στην Τουρκία

«Η θέση μας σε αυτό το θέμα είναι ξεκάθαρη, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται», σημειώνει εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με τη δημοσιοποίηση τουρκικού χάρτη που απεικονίζει νησιά του Αιγαίου αλλά και την Κρήτη ως τουρκικά εδάφη, από τον κυβερνητικό εταίρο του Ταγίπ Ερντογάν.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, είχε φωτογραφηθεί με τον συγκεκριμένο χάρτη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στα γραφεία των Γκρίζων Λύκων, οι οποίοι είναι το παρακλάδι του κόμματός του.

Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Beyefendi Ülkü Ocaklar? Genel Merkezimizi ziyaret etti. Türk Dünyas?’n?n Bilge Lideri, Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Beyefendi’yi Cenab-? Allah bas?m?zdan eksik etmesin, uzun ömürler versin.???? pic.twitter.com/yFFQJ7Tyqb — Ülkü Ocaklar? (@Ulku_Ocaklari) July 9, 2022

Απαντώντας σε ερώτηση Ελλήνων ανταποκριτών για το εάν η Ουάσιγκτον ανησυχεί για την εμπέδωση ενός εθνικιστικού και αναθεωρητικού κλίματος στη γειτονική χώρα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκαθάρισε με τον πιο σαφή τρόπο ότι για τις ΗΠΑ η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται.

Συνεχίζοντας, επανέλαβε την πάγια θέση της Ουάσινγκτον, η οποία καλεί τους δύο νατοϊκούς συμμάχους να εργαστούν με διπλωματικό τρόπο για την επίλυση των διαφορών τους και να απέχουν από ρητορική που μπορεί να οδηγήσει στην αναζωπύρωση των εντάσεων.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία, να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματικό τρόπο. Προτρέπουμε τους συμμάχους μας να αποφύγουν τη ρητορική και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση».

Νέο παραλήρημα: «Οι Τούρκοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των νησιών του Αιγαίου»

Στο μεταξύ, την ώρα που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τηρεί σιγή ιχθύος στο κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη να απαντήσει ως προς τον χάρτη- πρόκληση, ο αντιπρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP), Σεμίχ Γιαλτσίν, απαντά στον Έλληνα πρωθυπουργό εν μέσω νέου τουρκικού παραληρήματος όσον αφορά τον χάρτη του Μπαχτσελί που απεικονίζει το μισό σχεδόν Αιγαίο αλλά και την Κρήτη ως... τουρκικά εδάφη.

Συνεχίζοντας τις ακραίες προκλήσεις, το δεξί χέρι του Μπαχτσελί υποστηρίζει πως ο Έλληνας πρωθυπουργός τρομοκρατήθηκε όταν είδε τον χάρτη, ενώ μάλιστα χαρακτηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «πιόνι του Μακρόν».

3-It is not enough to understand what message was given to Miçotakis with the Aegean Islands map presented to Mr. Bahçeli. The support given to this map by the Turkish nation, the true owners of the Aegean Islands, should also be taken into account.@PrimeministerGR — E. Semih Yalç?n (@E_SemihYalcin) July 12, 2022

2-Miço knows that the Aegean Islands have been donated to Greece by Western countries, so he gets scared every time the issue is brought up in the Turkish public opinion. @PrimeministerGR — E. Semih Yalç?n (@E_SemihYalcin) July 12, 2022

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός ξέρει πως τα νησιά του Αιγαίου δόθηκαν στην Ελλάδα ως δωρεά από τις δυτικές χώρες και πως τρέμει κάθε φορά που γίνεται λόγος για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το τουρκικό έθνος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης των νησιών του Αιγαίου. Έχει κατά λάθος περάσει νησιά του Αιγαίου για ελληνικά πλοία. Τρομάζει από τη στάση του MHP, που υπερασπίζεται τα απαραίτητα δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο και αντανακλά την ισχυρή φωνή της συνείδησης του τουρκικού έθνους», αναφέρει μέσω Twitter.

1-Miço of US President Biden, Pawn of French President Macron, Greek Prime Minister Miçotakis, was panicked when he saw the Aegean Islands map presented to MHP Leader Mr. Devlet Bahçeli, by the Ülkü Ocaklar?. https://t.co/x24PNTgn6a — E. Semih Yalç?n (@E_SemihYalcin) July 12, 2022

Καταδίκη της Άγκυρας από τον Γερμανό πρέσβη

Στο μεταξύ, ξεκάθαρη θέση υπέρ της Ελλάδας πήρε και ο Γερμανός πρέσβης στην Αθήνα, Ερνστ Ράιχελ, αναφορικά με το θέμα του προκλητικού χάρτη δίπλα στον οποίο φωτογραφήθηκε ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Συγκεκριμένα ο κ. Ράιχελ με ανάρτησή του στο Twitter, κοινοποίησε την χθεσινή ανάρτηση του Ελληνα πρωθυπουργού στην οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλούσε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να λάβει θέση για τον χάρτη που δείχνει μέχρι και την Κρήτη τουρκική. Ο Γερμανός πρέσβης τονίζει πως η γερμανική θέση είναι ξεκάθαρη. «Οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ελληνικής εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας είναι απαράδεκτη», έγραψε χαρακτηριστικά στο Τwitter.

The German???? position is clear: Any questioning of Greece‘s ???? territorial integrity and sovereignty is unacceptable. https://t.co/SgpvCfvVvP — Ernst Reichel ?? (@ReichelErnst) July 12, 2022

«Σιωπή» Ερντογάν για τον χάρτη-πρόκληση

Παράλληλα, παρόλο που ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εν μέσω έντονης αντίδρασης κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο να πάρει θέσει για τις «γελοιότητες» του Μπαχτσελί, εκείνος, μέχρι στιγμής τηρεί σιγή ιχθύος και «κρύβεται» πίσω από τον κυβερνητικό εταίρο του- όπως αναφέρουν αναλυτές- και τους μηχανισμούς προπαγάνδας που έχει στήσει για να στηρίξει την κυβέρνησή του, χωρίς να βγαίνει μπροστά ο ίδιος.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, γνώση της απεικόνισης με το μισό Αιγαίο... τουρκικό θα λάβει και ο Λευκός Οίκος, καθώς και το αμερικανικό Πεντάγωνο, που προωθεί την πώληση και αναβάθμιση των F-16 στην Αγκυρα, διαπιστώνοντας ότι η Κρήτη, στην οποία οι ΗΠΑ διατηρούν τη σημαντικότερη στρατιωτική βάση της Μεσογείου, θεωρείται από την Άγκυρα τουρκικό έδαφος.

Toυρκικά ΜΜΕ: O Μπαχτσελί δημιούργησε πολιτική κρίση με την Ελλάδα

Το θέμα έχουν αναδείξει τα αντιπολιτευόμενα τουρκικά ΜΜΕ, σχολιάζοντας ότι ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί δημιούργησε πολιτική κρίση με την Ελλάδα κάνοντας παράλληλα αναφορά στην κίνηση Μητσοτάκη. Από την άλλη στον φιλοκυβερνητικό Τύπο, το θέμα «εξαφανίστηκε».

«Ξεσήκωσε την Αθήνα ο χάρτης που έδωσε στον Ντεβλέτ Μπαχτσελί η οργάνωση των νέων του κόμματος του. Διότι ο χάρτης εμφανίζει ως τουρκικά τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Οι Έλληνες αξιωματούχοι κατηγορούν την Τουρκία πως αυξάνει την ένταση», ανέφερε σε ρεπορτάζ η Haber Global.

Στο μεταξύ, όσον αφορά την «αφωνία» Ερντογάν, σύμφωνα με αναλύσεις ειδικών, εάν ο Τούρκος πρόεδρος βγει και πει ανοιχτά πως «δεν είναι αυτή η θέση μας» θα έχει πρόβλημα με τον Μπαχτσελί, ενώ εάν πει πως πρόκειται για επίσημη θέση της τουρκικής κυβέρνησης, τότε θα ξεσηκωθεί όλη η ΕΕ αλλά και οι ΗΠΑ και τα F-16 δεν θα τα πάρει ποτέ. Σημειώνεται ότι εκτός από τον Ερντογάν δεν έχει τοποθετηθεί ούτε το τουρκικό ΥΠΕΞ.