Κατάθεση στεφάνων από αντιπροσωπείες του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στον χώρο του Πολυτεχνείου - Real.gr

Αντιπροσωπείες του ΚΚΕ και της ΚΝΕ με επικεφαλής τον Δημήτρη Αρβανιτάκη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, και τον Βαγγέλη Μαγνήσαλη, μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ, κατέθεσαν στεφάνια σήμερα στον χώρο του Πολυτεχνείου και έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις:

Ο Δημήτρης Αρβανιτάκης δήλωσε: «Το Κόμμα μας τιμά τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου και τιμά επίσης τους νεκρούς και όλους τους αγωνιστές του. Τα συνθήματα του εμπνέουν και σήμερα τον λαό μας στην πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτόν.

Αυτό που χρειάζεται ιδιαίτερα στις μέρες μας είναι η Ελλάδα να φύγει έξω από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου και επίσης να μη συμμετέχει σε κανέναν από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Αυτό που χρειάζεται η χώρα μας είναι μια Ελλάδα σοσιαλιστική, χωρίς πολέμους, χωρίς ο λαός να έχει μεγάλη δυστυχία, γιατί τον εκμεταλλεύονται από τη δουλειά που κάνει. Χρειάζεται δηλαδή μια Ελλάδα χωρίς πολέμους, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο».

Εκ μέρους της ΚΝΕ, ο Βαγγέλης Μαγνήσαλης είπε: «Τιμάμε τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, συνεχίζοντας τον αγώνα για τα ανεκπλήρωτα ιδανικά, τα επίκαιρα συνθήματά του, στον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, την εμπλοκή της χώρας που αναβαθμίζεται με τις επικίνδυνες ενεργειακές και στρατιωτικές συμφωνίες που υπογράφει η κυβέρνηση και στηρίζουν τα κόμματα του συστήματος.

Το Πολυτεχνείο διδάσκει ότι με οργάνωση, αγώνα και σύγκρουση μπορεί να αλλάζει η τροπή των πραγμάτων γι’ αυτό και φοβούνται το μήνυμα του, εντείνουν την καταστολή και τον αντικομμουνισμό.

Πρέπει να πάει ο αγώνας μέχρι τέλους για μια Ελλάδα η οποία θα είναι ελεύθερη πραγματικά, για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για τον σοσιαλισμό κομμουνισμό. Σε αυτόν τον αγώνα το ΚΚΕ είναι μπροστά δυνατά, σταθερό και έτοιμο».