Κατερίνα Μπατζελή στο Kontra 24: Το ΠΑΣΟΚ σε περιδίνηση - Δεν είναι κινηματικό - Υπάρχουν φωνές υπέρ μιας πιθανής συνεργασίας με τη ΝΔ - Real.gr

“Το ΠΑΣΟΚ, όπως όλα τα σοσιαλιστικά, σοσιαλοδημοκρατικά κόμματα βρίσκονται σε μία περιδίνηση, σε μία δύσκολη περίπτωση, σε περίοδο εξελίξεων που οφείλουν να δρομολογήσουν το δικό τους, πλέον, αφήγημα με βάση τα νέα δεδομένα”, ανέφερε η πρώην υπουργός Κατερίνα Μπατζελή, μιλώντας στην εκπομπή Kontra 24 και την Λουκία Γκάτσου.

“Δεν είναι κινηματικό. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ όπως ήταν παλαιότερα, που οι κοινωνίες ήταν και πιο ενεργές, ήταν μέσα στην κοινωνία, ήταν αυτό που λέμε στο πεζοδρόμιο.”, είπε η κα Μπατζελή και τόνισε: “Δεν είναι κινηματικό, δεν είναι μέσα στα κινήματα, δεν είναι στο αγροτικό, δεν είναι στο εργασιακό γιατί προφανώς και τα μαζικά κινήματα δεν έχουν τον ρόλο και την ορμή την οποία είχαν τη δεκαετία του ’80, του ’90. Το ένα συμπαρασύρει το άλλο”.

Στο ερώτημα αν αυτό που ανέφερε έχει να κάνει με τον αρχηγό, τα συλλογικά όργανα, απάντησε: ” Τον τόνο τον δίνει η κατάσταση, δηλαδή, το πώς διαμορφώνεται ξανά ένα σοσιαλιστικό κόμμα. Το δεύτερο, για να διαμορφωθεί αυτό προφανώς είναι και θέμα αρχηγού. Προφανώς είναι και θέμα συλλογικότητας στη λήψη αποφάσεων και στη λειτουργία των οργάνων, έτσι ώστε να μπορεί το κάθε όργανο με τις θέσεις του να ενεργοποιήσει μέρος της κοινωνίας”. Επίσης, η κα Μπατζελή είπε πως στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν φωνές υπέρ μιας πιθανής συνεργασίας με τη ΝΔ.