Κατρίνης: «Τώρα πρέπει να ανεβάσουμε στροφές» - Real.gr

«Ξεκούραστα δεν γίνεται τίποτα, πρέπει να τρέξουμε για να καταγραφούμε ως ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης»

Ως «πολιτικά εφικτό και εθνικά αναγκαίο» περιγράφει τον στόχο του ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές ο Μιχάλης Κατρίνης. Υποστηρίζει, εξάλλου, ότι και ο πρωθυπουργός, ανεξάρτητα από όσα λέει, κατανοεί πως μια τρίτη πρωθυπουργική θητεία δεν είναι εφικτή. Την ίδια ώρα, καλεί όλους στο κόμμα του να «τρέξουν», προκειμένου να καταγραφούν ως ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης, ενώ περιγράφοντας το επικείμενο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ως το σημείο εκκίνησης για την ‘επόμενη μέρα’, ζητά «καθαρές κουβέντες για όλους και όλα», από το πρόγραμμα ως τον εκλογικό στόχο και τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες.

Με αφορμή τη συνάντηση που… δεν έγινε, μεταξύ Μητσοτάκη-Ερντογάν, ο κ.Κατρίνης σχολιάζει ότι τα ‘ήρεμα νερά’ είναι μόνο ευσεβής πόθος της ελληνικής κυβέρνησης, ενώ στην ίδια συνέντευξη ζητά την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους…

Ζητάτε εκλογές και πολιτική αλλαγή. Θεωρείτε εφικτό να είστε πρώτο κόμμα, και αν ναι, πώς;

Είναι και πολιτικά εφικτό και εθνικά αναγκαίο. Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και η χώρα και η κοινωνία χάνουν. Είναι επιτακτική ανάγκη να αναστραφεί αυτή η τροχιά απαξίωσης, αστοχιών και αποτυχιών σε όλα τα μέτωπα. Και αυτή την αναγκαιότητα τη συνειδητοποιούν καθημερινά όλο και περισσότεροι πολίτες, ανεξάρτητα με το τι ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές. Η κυβέρνηση βρίσκεται στο ναδίρ της αξιοπιστίας της και ο κ. Μητσοτάκης, ανεξάρτητα από το τι λέει δημόσια, κατανοεί πως μια τρίτη πρωθυπουργική θητεία δεν είναι εφικτή. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πλειοψηφικό αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Κι εδώ υπάρχει ένας μεγάλος χώρος για το ΠΑΣΟΚ που πρέπει άμεσα να συναντηθεί μαζί του και να τον εκπροσωπήσει. Να πείσει, δηλαδή, αυτό το μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα πως η αλλαγή δεν θα έρθει ούτε με την αποχή, ούτε με τη διασπορά ψήφων διαμαρτυρίας, δεξιά κι αριστερά. Η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, ώστε να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση με προοδευτικό πρόσημο, στέλνοντας τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.

Οι δημοσκοπήσεις πάντως, δε δείχνουν να έχουν αλλάξει δραματικά μετά τη ΔΕΘ…

Στη ΔΕΘ παρουσιάσαμε μια ολοκληρωμένη και ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι δεν είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση για να κάνουμε φασαρία, αλλά για να προσφέρουμε μια διαφορετική προοπτική για τη χώρα. Ασφαλώς, δεν περιμέναμε ότι θα αλλάξουν όλα με ένα διήμερο στη ΔΕΘ. Τώρα, όμως, πρέπει να ανεβάσουμε στροφές ώστε αυτή η πρόταση να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και να καταρρίψουμε τον μύθο του συστήματος Μητσοτάκη ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική». Ο αγώνας που πρέπει να γίνει είναι μεγάλος, είναι δύσκολος και πρέπει να γίνει με όλο το δυναμικό μας. Ξεκούραστα δεν γίνεται τίποτα και τώρα πρέπει να «τρέξουμε» για να καταγραφούμε ως ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης.

Θεωρείτε ότι υπήρχαν και άλλα περιθώρια παροχών από την πλευρά του πρωθυπουργού και προς ποια κατεύθυνση;

Θεωρούμε πως ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε 6 χρόνια στην εξουσία έχοντας αποτύχει πλήρως στο να διασφαλίσει την οικονομική και κοινωνική αξιοπρέπεια των πολιτών. Προσπαθεί, λοιπόν, με ημίμετρα κι επιδόματα να καλύψει την αποτυχία του. Εμείς προτείνουμε ένα κυβερνητικό σχέδιο για να δώσουμε δύναμη στην Ελλάδα που αποδυναμώνεται και λύσεις σε ζητήματα όπως η ακρίβεια, η φορολογική δικαιοσύνη, η στήριξη της αγοράς, το ιδιωτικό χρέος, καθώς οι πολλοί μένουν εκτός και πολύ λίγοι είναι αυτοί που ευνοούνται. Να ενώσουμε τους Έλληνες και να απαντήσουμε σε μείζονα εθνικά ζητήματα όπως η δημογραφική ανάκαμψη της χώρας. Δεν αναφερόμαστε, λοιπόν, σε μεγαλύτερα ή μικρότερα περιθώρια παροχών, αλλά στην προώθηση δομικών αλλαγών στο κράτος. Ο κ. Μητσοτάκης βλέπει τους πολίτες ως εκλογικούς αριθμούς, εμείς τους βλέπουμε ως ενεργούς συμμάχους για την ανάκαμψη του τόπου.

Ετοιμάζεστε για Συνέδριο. Τι θα πρέπει να αναμένουμε από αυτό;

Το επικείμενο Συνέδριο μας είναι μια κρίσιμη στιγμή για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και συνολικά για τις πολιτικές εξελίξεις στην πατρίδα μας. Είναι το σημείο εκκίνησης για την «επόμενη μέρα», για την οριστική επιστροφή μας στον πρωταγωνιστικό ρόλο που μας αναλογεί. Κι αυτό προϋποθέτει καθαρές κουβέντες για όλους και όλα. Για πρόγραμμα και θέσεις, για εκλογικό στόχο, για πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Όλα καθαρά, όλα πάνω στο τραπέζι και όλα με ανοικτές διαδικασίες και την αυξημένη ισχύ αποφάσεων Συνεδρίου, γεγονός που θα δείχνει στην πράξη το νέο πολιτικό ήθος που φέρνουμε στη δημόσια ζωή.

Κόμμα Τσίπρα. Πόσο θα… δυσκολέψει το ΠΑΣΟΚ εφόσον δημιουργηθεί στην πορεία προς τις εθνικές κάλπες;

Είναι τουλάχιστον παράδοξο να αναζητείται η ενότητα του προοδευτικού κόσμου μέσα από μια ακόμη διάσπαση. Αλλά αυτό αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι εμάς. Το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της δημοκρατικής παράταξης και διεκδικεί την εμπιστοσύνη των πολιτών με μια σύγχρονη, προοδευτική και υπεύθυνη πρόταση διακυβέρνησης πάνω στα πραγματικά προβλήματα, όπως η ακρίβεια, η υγεία, η παιδεία και η ασφάλεια. Στόχος μας είναι η νίκη και η ευρύτερη δυνατή προοδευτική πλειοψηφία που θα ανατρέψει το σημερινό σκηνικό και θα προσφέρει μια καλύτερη προοπτική για τη χώρα. Στη βάση αυτού του στρατηγικού στόχου, το ΠΑΣΟΚ ούτε φοβάται τον ανταγωνισμό ιδεών και προτάσεων, ούτε πρόκειται να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.

Τι σημαίνει η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν; Πως θα πρέπει να κινηθεί στο εξής η Αθήνα;

Η προσχηματική αναβολή της συνάντησης επιβεβαιώνει πως τα ‘’ήρεμα νερά’’ είναι μόνο ευσεβής πόθος της ελληνικής κυβέρνησης, αφού η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από την Τουρκία είναι σταθερή. Η Αθήνα πρέπει να κινηθεί με μεγαλύτερη εθνική αυτοπεποίθηση, ενισχύοντας τις διεθνείς συμμαχίες και την αποτρεπτική ισχύ της χώρας.

Τι σηματοδοτεί η αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους, στην προσπάθεια να μπει τέλος στην τραγωδία της Γάζας; Θα πρέπει η Ελλάδα να προβεί στην αναγνώριση αυτή;

Η αναγνώριση υπηρετεί τη μόνη βιώσιμη λύση: δύο κράτη που ζουν με ασφάλεια και δικαιοσύνη. Καταδικάζουμε απερίφραστα την τρομοκρατία της Χαμάς και υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του Ισραήλ στην ασφάλεια. Ταυτόχρονα, απορρίπτουμε τη συλλογική τιμωρία αμάχων και καταδικάζουμε τη γενοκτονία που επιχειρεί η κυβέρνηση Νετανιάχου. Η Ελλάδα οφείλει να προχωρήσει, σε συντονισμό με ευρωπαϊκούς εταίρους, στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, μαζί με την επανεκκίνηση μιας σοβαρής ειρηνευτικής διαδικασίας στην περιοχή