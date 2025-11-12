Κάτρης στην Εξεταστική: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε πλήρη γνώση και πρόσβαση σε στοιχεία για διασταυρωτικούς ελέγχους - Real.gr

Σε ένα κενό σύστημα που υπήρχε, το οποίο εκμεταλλεύτηκαν επιτήδειοι με την ανοχή ή την αδιαφορία αρμοδίων, απέδωσε τις στρεβλώσεις στις αγροτικές πληρωμές, ο Ιωάννης Κάτρης, αντιπρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της Cognitera (εταιρεία τεχνικός σύμβουλος) καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα ο κ. Κάτρης, άφησε αιχμές για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι ο Οργανισμός είχε την πλήρη γνώση των στοιχείων, υπήρχε πλήρη ιχνηλασιμότητα και πρόσβαση στα στοιχεία για να κάνει διασταυρωτικούς ελέγχους για τον πληθυσμό των ζώων, αρκεί να θέλει και να έχει την πρωτοβουλία για την κίνηση.

«Και με σφεντόνα να πολεμούσανε, κάποιον θα πετυχαίνανε, κάποιον θα βρίσκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Κάτρης, διευκρινίζοντας ότι το φαινόμενο αυτό δεν ήταν οργανωμένο από κόμματα που κυβέρνησαν.

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ την οποία διερευνά η Εξεταστική Επιτροπή αφορά μόνο την τρέχουσα περίοδο ή έχει και διαχρονικές παθογένειες;», ρωτήθηκε από τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη «Το φαινόμενα αυτό δεν ήταν οργανωμένο από κόμματα που κυβέρνησαν, γιατί το σύστημα είχε διεισδύει παντού.

Υπήρχε ένα κενό στο σύστημα, αυτό το κενό εκμεταλλεύτηκαν επιτήδειοι με την ανοχή ή την αδιαφορία αρμοδίων», τόνισε ο κ. Κάτρης.

Όπως είπε, αυτό το κενό είχε δύο μεθόδους, η μία αφορούσε την «βιομηχανία παραγωγής αρνάδων» και η άλλη τη «δήλωση δημοσίων βοσκοτόπων ως ιδιωτικά, με πλαστά εικονικά παραστατικά».

«Αυτός όμως που είχε την πλήρη γνώση του πληθυσμού των ζώων και μπορούσε να το αντιληφθεί με απλό διασταυρωτικό έλεγχο, ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πού ήτανε το βαρύ πυροβολικό του οργανισμού να ελέγξει τα ζώα; Πού ήτανε τα συστήματα καταπολέμησης απάτης που έφτιαχναν οι σύμβουλοι, και διατηρούσε ο Οργανισμός. Και με σφεντόνα να πολεμούσανε, κάποιον θα πετυχαίνανε, κάποιον θα βρίσκανε», επεσήμανε ο κ. Κάτρης.

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, σχετικά με τον Μόσχο Κορασίδη (υπάλληλο ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το 2012 και γενικός διευθυντής της ΕΘΕΑΣ από Σεπτέμβριο 2022) και εμπλοκή του σε υπόθεση του 2011 που ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο, ο κ. Κάτρης ανέφερε ότι «οι παραγωγοί έχουν εξαιρετική εικόνα για αυτόν, ήταν χρήσιμος, μας έλυσε προβλήματα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ