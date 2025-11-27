Καβγάς on air στην ΕΡΤ για τον Ουγγαρέζο και τον Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου: Με ειρωνεύεστε; - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στο «κόκκινο» ανέβηκε η ένταση στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ την Πέμπτη, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκε στο στούντιο για συνέντευξη που γρήγορα εξελίχθηκε σε αντιπαράθεση με τον δημοσιογράφο, Κώστα Παπαχλιμίντζο.

Αφορμή στάθηκε, αφενός, ο χαρακτηρισμός «πανελίστας» για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και αφετέρου οι καταγγελίες του Άδωνι Γεωργιάδη στην κόντρα που είχε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας στη Βουλή χθες, Τετάρτη.

Όταν ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Κώστας Παπαχλιμίντζος είπε για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο – με τον οποίο η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε ένταση on air πριν από μερικές ημέρες – «γιατί τον λέτε πανελίστα υποτιμητικά», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε «γιατί το λέτε αυτό ενώ προσπαθώ να αναδείξω την είδηση;».

«Μην προσπαθείτε να βρείτε συνωμοσία πίσω από κάθε λέξη που λέμε» είπε τότε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ με την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει «γιατί με ειρωνεύεστε;».

Δείτε τον καβγά από το 10:44 του βίντεο που ακολουθεί:

Ακολούθησε ο διάλογος

Παπαχλιμίντζος: Σας λέω κάτι αντικειμενικό

Κωνσταντοπούλου: Σας είπα κάτι για συνωμοσία; Την ώρα που μιλάω μιλάτε πάνω μου για να μην ακουστεί αυτό που λέω

Παπαχλιμίντζος: Δεν κάνουμε διαλέξεις εδώ

Κωνσταντοπούλου: Σας έκανα εγώ διάλεξη;

Παπαχλιμίντζος: Μην πάμε με τα διαδικαστικά δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θέλετε να πείτε για τον κ. Μπιμπίλα;

Κωνσταντοπούλου: Θέλετε να παίξετε το βίντεο; Δεν θέλετε γιατί η εντολή είναι να μην το παίξετε

Παπαχλιμίντζος: Ναι, εντολή από τον Πάπα, πριν φύγει από την Ιταλία είπε μην το παίξετε το βίντεο της Κωνσταντοπούλου, μα τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας;

Κωνσταντοπούλου: Είμαι σίγουρη ότι και στον κ. Μητσοτάκη έτσι μιλάτε

Παπαχλιμίντζος: Αν κάποιος με ειρωνεύεται απαντάω αναλόγως, αν δεν με ειρωνεύεται δεν απαντώ

Κωνσταντοπούλου: Έχετε μεγάλη ένταση. Την είχε και ο Γεωργιάδης και έγινε σαν τον Παπαδόπουλο και τον Χίτλερ

Παπαχλιμίντζος: Πού κολλάνε αυτά;

Κωνσταντοπούλου: Εγώ έχω την ψυχραιμία του δικαίου

Παπαχλιμίντζος: Σας ρωτάω για τον κ. Μπιμπίλα και δεν απαντάτε

Κωνσταντοπούλου: Λέτε ψέματα ότι το έκανε η Πλεύση Ελευθερίας, δεν πρέπει να ενημερωθείτε;

Παπαχλιμίντζος: Δικαίωμά σας

Κωνσταντοπούλου: Όχι δεν είναι δικαίωμά μου, εγώ έχω δώσει αγώνα για την ΕΡΤ όταν αυτοί που σας λένε να λέτε ψέματα…

Παπαχλιμίντζος: Ναι κάποιος με πήρε τώρα και μου είπε να το πω.

Η ένταση εκτονώθηκε όταν η συζήτηση στράφηκε στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να σχολιάζει «μιας και είμαστε στα ψέματα, ας εξαντλήσουμε τους ψεύτες και τους Πινόκιο».