Κέλλας: Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για τη στήριξη των παραγωγών - Real.gr

Στις εννέα το πρωί θα ολοκληρωθεί στην ολομέλεια της Βουλής ο τελευταίος κύκλος παρεμβάσεων επί των ρυθμίσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς».

«Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει όλα τα μέσα τα οποία διαθέτει, για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας και θα σταθεί στο πλευρό των παραγωγών», δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας και σημείωσε ότι το νομοσχέδιο που θα κληθεί σε λίγες ώρες να ψηφίσει η Βουλή έχει θετικό πρόσημο, κοινωνικό αποτύπωμα και συνεπώς αναμένει από τα κόμματα να το στηρίξουν.

Καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι δεν θα στηρίξουν το νομοσχέδιο με το σκεπτικό ότι δεν μπορεί και δεν αρκεί να αντιμετωπίσει τα μείζονα προβλήματα του κτηνοτροφικού τομέα, ο κ. Κέλλας επισήμανε πως όσοι δηλώσουν κατά του νομοσχεδίου, θα καταψηφίσουν το ακατάσχετο και αφορολόγητο των αποζημιώσεων που παίρνουν οι κτηνοτρόφοι. «Εμείς κάνουμε το αυτονόητο. Αυτός όμως που δεν ψηφίζει το αυτονόητο πώς χαρακτηρίζεται;», σχολίασε ο υφυπουργός και πρόσθεσε: «ψηφίζουμε σήμερα να φτάνουν τα χρήματα, από τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους, και να μην μπορεί να τα παρακρατήσει η εφορία ή ο ΕΦΚΑ και εσείς είστε απέναντι; Είστε απέναντι; Για να καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας, ψηφίζουμε τα χρήματα να είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα, αυτά τα χρήματα που θα πάρουν οι κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κοπάδια τους, στις αποζημιώσεις.Θα πείτε όχι; Όπως ακατάσχετες και αφορολόγητες ήταν και οι αποζημιώσεις που πήραν για τις ζωοτροφές, πριν από δέκα μέρες».

Επισήμανε επίσης ότι με την ΚΥΑ που ρυθμίζει τα των αποζημιώσεων των κτηνοτρόφων που έχουν χάσει το ζωϊκό τους κεφάλαιο, το ποσό της αποζημίωσης είναι διπλάσιο σε σχέση με την ΚΥΑ της προηγούμενης χρονιάς. «Η ασφαλιστική τιμή των αιγοπροβάτων ήταν 75 ευρώ. Στον Daniel αποζημιώθηκαν οι κτηνοτρόφοι που έχασαν τα ζώα τους, με 150 ευρώ. Κι έρχεται αυτή η ΚΥΑ, για τις αποζημιώσεις των αιγοπροβάτων και δίνει αποζημίωση 220 ευρώ και για τα καθαρόαιμα 250 ευρώ, ανά ζώο, κλιμακωτά βέβαια, ανάλογα με την ηλικία κάθε ζώου. Βλέπετε λοιπόν ότι οι τιμές είναι υπερδιπλάσιες», είπε ο κ. Κέλλας και σημείωσε ότι έχουν καταβληθεί ήδη για θανατωθέντα ζώα 40 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα έγινε μια ακόμα κατανομή ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ «και έπεται συνέχεια».