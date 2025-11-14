Quantcast
Κέλλας: Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για τη στήριξη των παραγωγών - Real.gr
real player

Κέλλας: Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για τη στήριξη των παραγωγών

01:40, 14/11/2025
Κέλλας: Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για τη στήριξη των παραγωγών

.

Στις εννέα το πρωί θα ολοκληρωθεί στην ολομέλεια της Βουλής ο τελευταίος κύκλος παρεμβάσεων επί των ρυθμίσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς».

«Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει όλα τα μέσα τα οποία διαθέτει, για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας και θα σταθεί στο πλευρό των παραγωγών», δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας και σημείωσε ότι το νομοσχέδιο που θα κληθεί σε λίγες ώρες να ψηφίσει η Βουλή έχει θετικό πρόσημο, κοινωνικό αποτύπωμα και συνεπώς αναμένει από τα κόμματα να το στηρίξουν.

Καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι δεν θα στηρίξουν το νομοσχέδιο με το σκεπτικό ότι δεν μπορεί και δεν αρκεί να αντιμετωπίσει τα μείζονα προβλήματα του κτηνοτροφικού τομέα, ο κ. Κέλλας επισήμανε πως όσοι δηλώσουν κατά του νομοσχεδίου, θα καταψηφίσουν το ακατάσχετο και αφορολόγητο των αποζημιώσεων που παίρνουν οι κτηνοτρόφοι. «Εμείς κάνουμε το αυτονόητο. Αυτός όμως που δεν ψηφίζει το αυτονόητο πώς χαρακτηρίζεται;», σχολίασε ο υφυπουργός και πρόσθεσε: «ψηφίζουμε σήμερα να φτάνουν τα χρήματα, από τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους, και να μην μπορεί να τα παρακρατήσει η εφορία ή ο ΕΦΚΑ και εσείς είστε απέναντι; Είστε απέναντι; Για να καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας, ψηφίζουμε τα χρήματα να είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα, αυτά τα χρήματα που θα πάρουν οι κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κοπάδια τους, στις αποζημιώσεις.Θα πείτε όχι; Όπως ακατάσχετες και αφορολόγητες ήταν και οι αποζημιώσεις που πήραν για τις ζωοτροφές, πριν από δέκα μέρες».

Επισήμανε επίσης ότι με την ΚΥΑ που ρυθμίζει τα των αποζημιώσεων των κτηνοτρόφων που έχουν χάσει το ζωϊκό τους κεφάλαιο, το ποσό της αποζημίωσης είναι διπλάσιο σε σχέση με την ΚΥΑ της προηγούμενης χρονιάς. «Η ασφαλιστική τιμή των αιγοπροβάτων ήταν 75 ευρώ. Στον Daniel αποζημιώθηκαν οι κτηνοτρόφοι που έχασαν τα ζώα τους, με 150 ευρώ. Κι έρχεται αυτή η ΚΥΑ, για τις αποζημιώσεις των αιγοπροβάτων και δίνει αποζημίωση 220 ευρώ και για τα καθαρόαιμα 250 ευρώ, ανά ζώο, κλιμακωτά βέβαια, ανάλογα με την ηλικία κάθε ζώου. Βλέπετε λοιπόν ότι οι τιμές είναι υπερδιπλάσιες», είπε ο κ. Κέλλας και σημείωσε ότι έχουν καταβληθεί ήδη για θανατωθέντα ζώα 40 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα έγινε μια ακόμα κατανομή ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ «και έπεται συνέχεια».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος που θα βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα - ΒΙΝΤΕΟ

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος που θα βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα - ΒΙΝΤΕΟ

00:20 14/11
«Κοπανούσε την πλάτη του στην κολώνα» - Συγκλονίζει η περιγραφή φίλου του 22χρονου που προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο μπέργκερ

«Κοπανούσε την πλάτη του στην κολώνα» - Συγκλονίζει η περιγραφή φίλου του 22χρονου που προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο μπέργκερ

23:14 13/11
Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του μακελειού στα Βορίζια - Η τελευταία διαδρομή του 39χρονου

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του μακελειού στα Βορίζια - Η τελευταία διαδρομή του 39χρονου

23:02 13/11
Πρόστιμο από τη ΡΑΣ στον ΟΣΕ - Αποκάλυψη του ANT1 για τον Οργανισμό

Πρόστιμο από τη ΡΑΣ στον ΟΣΕ - Αποκάλυψη του ANT1 για τον Οργανισμό

21:26 13/11
Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις διαρρήκτες τραυμάτισαν αστυνομικούς - Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ

Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις διαρρήκτες τραυμάτισαν αστυνομικούς - Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ

21:08 13/11
Δημοσκόπηση Opinion Poll: Προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - Πώς «βλέπουν» οι πολίτες πιθανά νέα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - Πώς «βλέπουν» οι πολίτες πιθανά νέα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

20:39 13/11
Το 3I/ATLAS και οι επτά λόγοι που διχάζουν τους επιστήμονες

Το 3I/ATLAS και οι επτά λόγοι που διχάζουν τους επιστήμονες

14:56 13/11
«Το επταήμερο 13 με 20 Νοεμβρίου φέρνει απρόσμενες ευκαιρίες – Ανακαλύψτε ποιο ζώδιο θα έχει τη μεγαλύτερη τύχη»

«Το επταήμερο 13 με 20 Νοεμβρίου φέρνει απρόσμενες ευκαιρίες – Ανακαλύψτε ποιο ζώδιο θα έχει τη μεγαλύτερη τύχη»

16:15 13/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved