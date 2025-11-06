Κέλλας: Κανονικά οι πληρωμές τέλος Νοεμβρίου - Real.gr

Θα πληρώσουμε κανονικά, τέλος Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, μιλώντας νωρίτερα στην κοινοβουλευτική επιτροπή που επεξεργάζεται την κύρωση της από 23.10.2025 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς» (Α' 183) και συναφείς διατάξεις».

«Το action plan 2, υπεβλήθη προχθές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει περιθώριο μέχρι δύο μήνες για να απαντήσει. Μπορεί όμως να απαντήσει και σε πέντε και σε δεκαπέντε μέρες. Το θέμα μας είναι ότι οι πληρωμές συνεχίζονται κανονικά. Θα πληρώσουμε τέλος του μηνός, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο, Παρασκευή, θα καταβληθεί η επιστροφή του ΕΦΚ από το αγροτικό πετρέλαιο. Τέλος του μηνός, θα καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης του 70%, καθώς και επίσης και το Μέτρο 23. Έχουν ήδη καταβληθεί, την περασμένη εβδομάδα, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η ενίσχυση για ζωοτροφές, καθώς και οι αποζημιώσεις για τα χωράφια που ήταν ακαλλιέργητα στη Θεσσαλία από τον Daniel. Πιο πριν, έχουν καταβληθεί οι ενισχύσεις για τα βιολογικά προϊόντα, βιολογική γεωργία και βιολογική μελισσοκομία», είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Προηγουμένως, κατά τη διαδικασία ακρόασης φορέων, για τα μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς, ο Νίκος Κακκαβάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων και μιλώντας και ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, είχε δηλώσει ότι οι Επίτροποι της ΕΕ «έδειραν» κανονικά την κυβέρνηση και την επιστολή της για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει απάντηση σε δύο μήνες και αυτό «είναι ό,τι χειρότερο για την Ελλάδα».

«Στείλατε ένα action plan και σας λένε οι Ευρωπαίοι ‘θα σας απαντήσουμε σε δύο μήνες’. Έρχεται σήμερα ο Επίτροπος της ΕΕ, όπου να ξέρετε θα σας επιβάλει τον εμβολιασμό, όχι γιατί θέλει να καταστρέψει την ελληνική παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα και να σταματήσει τις εξαγωγές, αλλά γιατί αποτύχατε και ήσασταν αναπολεσματικοί στην αντιμέτωπιση της ευλογιάς, αφού δεν τηρήσατε όσα σε έλεγαν οι κτηνίατροι δημόσιοι υπάλληλοι και γιατί απαξιώσατε τις κτηνιατρικές δημόσιες υπηρεσίες», προεξόφλησε ο κ. Κακκαβάς.

Ηλεκτρονικός βώλος στο στομάχι του ζώου

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε πάντως ότι για την καταγραφή των ζώων και προκειμένου να μην επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος, θα γίνεται η σήμανση των ζώων με ηλεκτρονικό βώλο, που θα είναι στο στομάχι του ζώου. Επιπλέον ο υπολογισμός των ζώων στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνεται με βάση τα τιμολόγια του γάλακτος, του κρέατος και των ζωοτροφών.

Το εμβόλιο και η φέτα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ζητήθηκε η θέση των φορέων στο ενδεχόμενο εμβολιασμού.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην ΕΕ, είπε ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. “Δεν είναι εγκεκριμένα, αλλά θα μπορούσαμε να τα κάνουμε. Αυτό όμως σημαίνει, ότι αν τα χρησιμοποιήσουμε μπαίνουμε σε ένα καθεστώς, με βάση την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 361/2023, και θα εφαρμοστούν κάποια περιοριστικά μέτρα στη χώρα, τα οποία θα περιλαμβάνουν, είτε απαγόρευση ή δυσκολία στη διακίνηση των κτηνοτροφικών προϊόντων μας, είτε ένα πρόβλημα όσον αφορά το brand name της φέτας. Στον κανονισμό 361 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν για όλα τα νοσήματα αλλά δεν έχουν εξειδικευτεί τα μέτρα της ευλογιάς. Αυτός είναι ο λόγος που κι εμείς και το Υπουργείο δεν προχωράει, γιατί δεν ξέρουμε τι μέτρα θα ισχύσουν”, είπε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

«Είμαστε εναντίον των εμβολιασμών των παράνομων, 100%, για αυτή τη στιγμή», είπε ο Παύλος Σατολιάς, Πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. «Οπωσδήποτε και εγώ σαν κτηνοτρόφος ο ίδιος, με όλα που έχουν έρθει στη δημόσια σφαίρα, στο δημόσιο διάλογο, δεν έχω πειστεί πραγματικά ότι σήμερα θα πρέπει να πάμε σε ένα εμβόλιο που μπορεί να φέρει και άλλα προβλήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η εθνική πολιτεία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει να δουλέψουν προς την κατεύθυνση της έρευνας και της παρασκευής ενός εμβολίου που θα το έχουμε στη φαρέτρα μας, που θα δοκιμαστεί επί του πεδίου, τα συν και τα πλην, γιατί απλά έχω πειστεί ότι το εμβόλιο μπορεί να είναι λύση ανάγκης, τελευταίας ελπίδας. Δεν ξέρω αν χρειαστεί. Μακάρι να μην φτάσουμε ποτέ. Πρέπει όμως να έχουμε προετοιμαστεί, για το ενδεχόμενο να απαιτηθούν σκληρές αποφάσεις, γιατί μπορεί να οδηγηθούμε στην καταστροφή. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί την άνοιξη», είπε ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

«Η κατανάλωση της φέτας είναι απολύτως ασφαλής, εφόσον προφανέστατα το γάλα που χρησιμοποιείται παστεριώνεται”, είπε ο Χρήστος Αποστολόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ). Ο κ. Αποστολόπουλος σημείωσε ωστόσο: “ο φορέας μας δεν πρέπει να έχει θέση και θα σας έλεγα κανένας φορέας που δεν έχει επιστημονική βάση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα επίσημο δελτίο τύπου από την διεύθυνση κτηνιατρικής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης όπου επαναλαμβάνει ό τι ανέφερε προηγουμένως ο κ. Μπιλλίνης. Δεν έχουμε δικαίωμα, θα έλεγα, να έχουμε διαφορετική άποψη από αυτή την επίσημη θέση. Είμαστε, όμως, ανοιχτοί και θέλουμε να υπάρχει αυτός ο διάλογος, ο συνεχής διάλογος, για το θέμα των εμβολίων, όχι όμως σαν θέση δράσης. Για την ώρα τα εμβόλια δεν συνιστώνται».

Ο Μιχάλης Σαράντης πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας (ΕΔΟΦ) είπε ότι πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα βιοασφάλειας, να υπάρχει άμεση θανάτωση των ζώων αν διαπιστώνεται ότι ο ιός έχει επιμολύνει μια μονάδα, διότι διαφορετικά, «συνιστούν βόμβες στον παραγωγικό ιστό της χώρας”. Αναφερόμενος στον εμβολιασμό, ο κ. Σαράντης επισήμανε ότι αν μέχρι τον Απρίλιο διαπιστωθεί ότι τα μέτρα βιοασφάλειας δεν έχουν αποδώσει, τότε “για ένα πρόγραμμα, αν δεν υπάρχει άλλος δρόμος, πρέπει να έχουμε προετοιμαστεί».

«Αν με ρωτάτε προσωπικά, είμαι υπέρ των εμβολίων. Όμως εδώ θέση λαμβάνουν οι αρμόδιοι. Ποιος πρέπει να αποφασίσει αν θα κάνουν εμβόλιο; Ο φαρμακοποιός; Ο έμπορος; Η γειτονιά θα αποφασίσει; Αρμόδιοι είναι οι κτηνίατροι. Έχουμε την τύχη να διαθέτουμε από τους καλύτερους κτηνιάτρους, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι δύο κτηνιατρικές σχολές και στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία, έχουν εξαιρετικούς καθηγητές. Η γνώμη εναντίον των εμβολίων είναι σχεδόν ομόφωνη”, σημείωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας και πρόσθεσε: “είπε και ο πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής, ο πρύτανης ο κ. Μπιλλίνης ότι ‘δεν το αποκλείουμε’. Ναι, αν αποφασίσουμε ότι η νόσος θα γίνει ενδημική, το έχουμε στο μυαλό μας και πρέπει να υπάρχει σχέδιο, υπό την επιστημονική επιτροπή. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει με τα προϊόντα μας».

Υπενθύμισε, ωστόσο, στο σημείο αυτό ότι ο επίσημος εμβολιασμός “έχει και συνέπειες”, δεδομένου του Κανονισμού της ΕΕ και μπορεί να υπάρξει πρόβλημα με τις εξαγωγές.

Επιπλέον, ο κ. Κέλλας σημείωσε ότι και χώρες όπως η Τουρκία, η Ιορδανία, η Αίγυπτος, η Κίνα που εμβολιάζουν, συνεχίζουν να έχουν ευλογιά. “Τι είναι εμβόλιο είναι λοιπόν αυτό που δεν επιτυγχάνει ανοσία; Ένα εμβόλιο που δεν επιτυγχάνει ένα υψηλό ποσοστό ανοσίας, δεν είναι αποτελεσματκό”, ανέφερε.

Αποζημιώσεις

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε ότι για την έμπρακτη στήριξη της κτηνοτροφίας, καταβλήθηκαν υπερδιπλάσιες αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα πρόβατα, σε σχέση με το παρελθόν. Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί 40 εκατομμύρια ευρώ για θανατωθέντα ζώα και επίκειται νέα πληρωμή τις αμέσως επόμενες εβδομάδες ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ. “Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι κτηνοτρόφοι που χάσαν τα ζώα τους είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ζούνε ένα πραγματικό δράμα. Εμείς όμως, σας το λέω, θα εξαντλήσουμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους και θα λάβουμε οτιδήποτε μέτρο χρειαστεί, στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας”, είπε ο κ. Κέλλας.

Άλλωστε μεταξύ των ρυθμίσεων που συζητώνται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, όπως ανέφερε, προβλέπεται άμεση αποζημίωση των κτηνοτρόφων για θανατωθέντα ζώα, αλλά και μέτρα για την γενικότερη οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται, λόγω της έξαρσης της επιζωοτίας. Κάθε τρίμηνο, εξήγησε, διαβιβάζεται από τις περιφέρειες η κατάσταση των θανατωθέντων ζωων, το υπουργείο βάζει τα χρήματα στις περιφέρειες και οι περιφέρειες είναι εκείνες που κατανέμουν τα χρήματα σε κάθε κτηνοτρόφο. “Κάποιες καθυστερήσεις μπορεί να υπήρξαν. Όμως ‘οκτώ μήνες απλήρωτοι κτηνοτρόφοι’ δεν υπάρχει. Πάντα αναλόγως πότε έρχονται οι καταστάσεις από τις περιφέρειες”, είπε ο κ. Κέλλας και υπενθύμισε ότι αποκλείονται από τις αποζημιώσεις όσοι εμβολιάζουν παράνομα ή δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας.

Για τους “νέους αγρότες” που έχασαν τα ζώα τους, λόγω της επιζωοτίας, και βρίσκονταν στη μέση της εκτέλεσης του προγράμματος, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαβεβαίωσε ότι “δεν θα τους ζητηθούν τα λεφτά πίσω”.

Καθώς κατά τη διάρκεια της ακρόασης φορέων, πολλοί φορείς αναφέρθηκαν στο μείζον πρόβλημα της υποστελέχωσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν αρνήθηκε μεν να αναγνωρίσει ότι υπάρχουν προβλήμανε, έσπευσε ωστόσο να επισημάνει ότι την τελευταία 4ετία έχουν γίνει προσλήψεις. Οι κτηνίατροι και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των ΔΑΟΚ υπάγονται στις περιφέρειες “και άρα στο υπουργείο Εσωτερικών”.Υπάρχουν και οι κτηνίατροι που υπάγονται στο ΥΠΑΑΤ. “Συνεπώς, καλό είναι να αποφεύγονται οι υπερβολές”, είπε ο κ. Κέλλας και σημείωσε πως θα αξιοποιηθούν, όπου παρίσταται ανάγκη, και στρατιωτικοί κτηνίατροι, ιδίως στα νησιά. Πέρυσι το καλοκαίρι ήταν άψογη η συνεργασία όλων και με τους ιδιώτες κτηνίατρους, ανέφερε και επισήμανε ότι όσες περιφέρειες βρίσκονται σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης λόγω της ευλογιάς, έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν κτηνιάτρους με συμβάσεις και αυτό έχει ήδη γίνει στη διάρκεια της επιζωοτίας, από πέρυσι το καλοκαίρι.

«Μηδενική συμμετοχή στα σεμινάρια»

Είναι πάντως αξιοσημείωτη η πληροφορία που επεφύλασσε για τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, όταν βουλευτές παραπονέθηκαν ότι δεν υπάρχει μέριμνα για την εκπαίδευση κτηνοτρόφων. “Έχει γίνει κατ΄επανάληψη, και τον περασμένο χρόνο και μέσα στο χειμώνα που μας πέρασε, πρόσκληση για σεμινάρια για θέματα βιοασφάλειας στους κτηνοτρόφους, από καθηγητές των κτηνιατρικών σχολών. Σας λέω ότι η συμμετοχή ήταν μηδενική. Έτσι… Σας λέω ότι η συμμετοχή ήταν μηδενική”, είπε ο κ. Κέλλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ