Κεραμέως στον ΑΝΤ1: «Είμαστε στα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας των τελευταίων 17 ετών» - Real.gr

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

«Όταν παραλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας είχαμε μία ανεργία που ήταν στο 18%. Σήμερα είναι 10 μονάδες κάτω, στο 8%. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι 500.000 συμπολίτες μας που δεν δούλευαν, σήμερα δουλεύουν. Είμαστε στη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών. Αυτό είναι μία πρόκληση ώστε να πάμε ακόμη πιο στοχευμένα στις πληθυσμιακές κατηγορίες που έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Είναι οι μακροχρόνιοι άνεργοι, οι πιο ηλικιωμένοι συμπολίτες μας, είναι οι γυναίκες», δήλωσε η υπουργός.

«Βγάζουμε ένα νέο πρόγραμμα για 6 μήνες και αφορά σε όλους τους τομείς. Επιδοτούμε την απασχόληση για 50.000 ανθρώπους, όσο δηλ. μία μεγάλη πόλη όπως η Καβάλα ή το Αγρίνιο. Θα παίρνουν έναν μισθό 32 ευρώ την ημέρα, περίπου 700 ευρώ για 6ωρη απασχόληση. Στόχος είναι η ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα δημιουργεί 50.000 νέες δουλειές, απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη» τόνισε η Νίκη Κεραμέως.

Σε ότι αφορά την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η υπουργός Εργασίας είπε ότι «περίπου 2 εκατ. εργαζόμενοι προστατεύονται από την Κάρτα. Πέρυσι καταγράψαμε 3 εκατ. υπερωρίες, φέτος πάμε για πάνω από 5 εκατ. υπερωρίες. Αυτές δεν εμφανίστηκαν από το πουθενά, αλλά πλέον δηλώνονται».

