Κεραμέως στον Realfm 97,8: «Στόχος μας είναι περισσότερες συλλογικές συμβάσεις, επέκταση τους και καλύτερες απολαβές για τους εργαζομένους» - Real.gr

Για τη χθεσινή συμφωνία των εθνικών κοινωνικών εταίρων για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και τα οφέλη που φέρνει για εργαζομένους και εργοδότες μίλησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως στον Νίκο Χατζηνικολάου από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

Σε ερώτηση για τη δυσκολία να καταλήξουν σε συμφωνία η Νίκη Κεραμέως είπε ότι «(σ.σ. ήταν) από τα πιο δύσκολα ομολογώ αλλά και η επιβράβευση είναι πάρα πολύ μεγάλη και το μήνυμα που στέλνουμε, εθνικής ενότητας. Το λέω αυτό γιατί τον επόμενο μήνα τον Δεκέμβριο εγώ έχω μία υποχρέωση να αναφέρω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα κάνει η χώρα μας – όπως και όλα τα κράτη – μέλη έχουν αυτή την υποχρέωση – για να αυξήσει το ποσοστό κάλυψης εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας».

«Και όπως καταλαβαίνετε για να συμμορφωθούμε με αυτή την υποχρέωση είχαμε δύο δρόμους. Ο ένας ήταν ο εύκολος: να πάμε στη Βουλή, να νομοθετήσουμε, η κυβέρνηση θα κάνει ένα, δύο, τρία. Υπήρχε και ένας άλλος δρόμος πολύ πιο δύσκολος και με χαμηλές προσδοκίες επιτυχίας και αυτός ήταν να επιχειρήσουμε κάτι που δεν είχε επιτευχθεί ποτέ στο παρελθόν, να επέλθει μία συμφωνία όλων. Όταν λέω ‘όλων’ εννοώ υπουργείου Εργασίας, κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων σε σχέση με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε πριν από επτά μήνες, πολύ έντονες διαβουλεύσεις, δύσκολες διαβουλεύσεις», ανέφερε.

«Σκεφτείτε ότι οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι και των εργαζομένων και των εργοδοτών έχουν πολλά αντικρουόμενα συμφέροντα και συνεπώς οι προσδοκίες, γι’ αυτό λέω ότι ήταν χαμηλές», υπογράμμισε.

Και συνέχισε: «Όμως χθες και αυτή είναι η ιστορικότητα αυτής της συμφωνίας, επετεύχθη αυτή η συμφωνία, η οποία έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτα από όλα το γεγονός και μόνο αυτή η εικόνα ότι κάθεται μαζί κυβέρνηση, εκπρόσωποι εργαζομένων, εκπρόσωποι εργοδοτών και όχι απλά καθόμαστε και συζητάμε αλλά συμφωνήσαμε, στέλνει ένα μήνυμα νομίζω πολύ αισιόδοξο για τη χώρα, ένα μήνυμα πέρα και πάνω από κόμματα, ένα μήνυμα εθνικό ότι σε αυτή τη χώρα όταν συζητάμε μπορούμε να επιτύχουμε πολλά πράγματα».

Για την κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων που θέτει εδώ και χρόνια η Χαριλάου Τρικούπη η Νίκη Κεραμέως απάντησε: «Ο διάλογος με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους έχει ξεκινήσει από την πρώτη μέρα διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με αποτελέσματα. Δείτε που είμαστε σήμερα. Είμαστε στο 8% ανεργία από το 18%. Έχουμε την χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών και στην τελική δεν είδα κάποια συγκεκριμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτές που παρουσιάσαμε χθες και τις οποίες συμφωνήσαμε, όπως το να μπορεί να επεκταθεί μία συλλογική σύμβαση εργασίας αν την συμφωνούν από κοινού δύο εθνικοί κοινωνικοί εταίροι. Άρα εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε όλοι».

«Όποιος ασκεί κριτική σήμερα ασκεί κριτική και σε όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Αυτό δεν είναι μία μονομερής πράξη της κυβέρνησης. Αυτό είναι μία συμφωνία όλων των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών. Άρα οποιαδήποτε κριτική ασκείται, ασκείται σε μία συμφωνία των ίδιων των πρωταγωνιστών της αγοράς εργασίας και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό», είπε η υπουργός Εργασίας.

«Θα κριθούμε από τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας. Ο στόχος αυτής της συμφωνίας είναι να αυξήσει το ποσοστό κάλυψης, να έχουμε περισσότερες συλλογικές συμβάσεις», ανέφερε η Νίκη Κεραμέως. Και πρόσθεσε: «Εκ των πραγμάτων ο στόχος μας είναι περισσότερες συλλογικές (σ.σ. συμβάσεις), επέκταση συλλογικών, καλύτερες απολαβές για τους εργαζομένους».

Ερωτηθείσα εάν αυτή η κίνηση ανοίγει τον δρόμο για αυξήσεις μισθών στους εργαζομένων η Νίκη Κεραμέως τόνισε: «προφανώς αυτή είναι η απάντηση και αυτό είναι το πρακτικό όφελος αυτής της συμφωνίας, δυνατότητα για αυξήσεις μισθών και παροχών στους εργαζομένους, μεγαλύτερη ασφάλεια στον εργαζόμενο, πιο σταθερό εργασιακό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και ξεκάθαροι κανόνες για όλους. Αυτός είναι ο στόχος αυτής της συμφωνίας».

Για την προσφυγή των εργαζομένων στην διαιτησία η υπουργός Εργασίας διευκρίνισε: «Υπάρχει μονομερής προσφυγή όπως υπήρχε από το 2019 με συγκεκριμένους όρους. Αυτό το οποίο κάναμε σε συμφωνία με όλους δύο αλλαγές που οδηγούν σε γρηγορότερη επίλυση των διαφορών. Εμάς μας νοιάζει να είναι πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική η επίλυση των διαφορών για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω συνολικά στην εξυγίανση των εργασιακών σχέσεων».

Σε ερώτηση πότε θα έρθει το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή η Νίκη Κεραμέως είπε ότι «αρχές του ’26 υπολογίζουμε να έρθει στη Βουλή και αμέσως μόλις ψηφιστεί αμέσως θα μπορούν να έρχονται συλλογικές συμβάσεις οι οποίες, εφόσον πληρούν αυτές τις νέες προϋποθέσεις, θα μπορούν και να επεκταθούν πολύ πιο εύκολα».

Για τις επιχειρήσεις η υπουργός Εργασίας εξήγησε ότι «να μην ανησυχούν καθόλου. Η συμφωνία αυτή έχει σημαντικά οφέλη και για τις επιχειρήσεις και συγκεκριμένα το γεγονός ότι πλέον θα υπάρχει ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον, χωρίς θα έλεγα τριβές και διαπραγματεύσεις (…). Το σταθερό αυτό εργασιακό περιβάλλον οδηγεί και σε μία εργασιακή ειρήνη και οδηγεί σε καλύτερες προϋποθέσεις για επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και για περαιτέρω ανάπτυξη στη χώρα. Άρα ένα περιβάλλον με ξεκάθαρους κανόνες, η ενίσχυση σταθερότητας στο εργασιακό περιβάλλον με γρηγορότερη επίλυση συλλογικών διαφορών όλο αυτό είναι προς όφελος των επιχειρήσεων».

Ακούστε το ηχητικό: