Quantcast
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Δείπνο με τους Αμερικανικούς Πεζοναύτες την Ημέρα των Ευχαριστιών - Real.gr
real player

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Δείπνο με τους Αμερικανικούς Πεζοναύτες την Ημέρα των Ευχαριστιών

12:40, 29/11/2025
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Δείπνο με τους Αμερικανικούς Πεζοναύτες την Ημέρα των Ευχαριστιών

Με τους Αμερικανούς Πεζοναύτες δείπνησε την Ημέρα των Ευχαριστιών η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Μπορεί να είναι δύσκολο να γιορτάζουμε τις διακοπές μακριά από το σπίτι, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάναμε ξεχωριστό», ανέφερε η πρέσβης σε ανάρτησή της στο x και συμπλήρωσε:

«Την Πέμπτη, είχα την τιμή να φιλοξενήσω ένα δείπνο για την Ημέρα των Ευχαριστιών για τους απίστευτους Αμερικανικούς Πεζοναύτες, των οποίων η υπηρεσία, η αφοσίωση και η παρουσία μας θυμίζουν τη δύναμη και το πνεύμα της Αμερικής, ανεξάρτητα από το πού βρισκόμαστε στον κόσμο. Ο Θεός να ευλογεί όλους όσοι υπηρετούν, ειδικά εκείνους που βρίσκονται μακριά από τους αγαπημένους τους αυτές τις γιορτές».

 


 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved