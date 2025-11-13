Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα - Θα δείξουμε την ενεργειακή κυριαρχία που μπορούν να βιώσουν οι χώρες μας - Real.gr

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μίλησε στον ΑΝΤ1 , στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση.

Η ίδια, εστίασε στη συνέντευξή της, στη στρατηγική σημασία της χώρας μας και στις προοπτικές των ενεργειακών συνεργασιών.

Πώς βλέπετε τον ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο ενεργειακό χάρτη; Και τι σας ενθουσιάζει ή σας κάνει περισσότερο αισιόδοξη, σχετικά με τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο Πέλαγος;

Ήταν κάτι το ιστορικό. Όπως είπα, η Αμερική επέστρεψε, κι αυτό χάρη στον πρόεδρο Τραμπ. Και ο πρόεδρος Τραμπ με έστειλε εδώ, στην Ελλάδα. Με επέλεξε να έρθω στην Ελλάδα, λόγω του σημαντικού ρόλου που παίζει η Ελλάδα σε αυτή την περιοχή. Και αυτό που βλέπουμε για το μέλλον της Ελλάδας και των ΗΠΑ, είναι την Ελλάδα να γίνεται ενεργειακός κόμβος.

Θα δείξουμε την ενεργειακή κυριαρχία που μπορούν να βιώσουν οι χώρες μας και θα συνεργαστούμε για να επιτύχουμε τεράστια αποτελέσματα, όπως είδαμε αυτή την εβδομάδα. Αυτό που καταφέραμε να κάνουμε σε λίγες ημέρες, είναι η κατεύθυνση και η εστίαση του προέδρου των ΗΠΑ για εδώ.

Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την ενεργειακή ανεξαρτησία και να αντισταθούμε στα ρωσικά και στα κινεζικά συμφέροντα. Αυτό θα φέρει περιφερειακή σταθερότητα σε όλη την περιοχή, πράγμα που ωφελεί και τις δύο χώρες μας. Η ενεργειακή ανεξαρτησία, ισούται άμεσα με εθνική ασφάλεια και κυριαρχία.