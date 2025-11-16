Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη συμφωνία Αθήνας - Κιέβου: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια - Real.gr

Ανάρτηση για τη συμφωνία Αθήνας – Κιέβου που υπεγράφη με την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα πραγματοποίησε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ:

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Είναι τόσο απλό. Είχα την τιμή να παρακολουθήσω σήμερα στην Αθήνα την ιστορική υπογραφή της επιστολής πρόθεσης συνεργασίας μεταξύ της ATLANTIC-SEE LNG TRADE, μιας κοινοπραξίας μεταξύ της ελληνικής εταιρείας παροχής ενέργειας ΔΕΠΑ και της Aktor, και της ουκρανικής NAFTOGAZ. Αυτό το επίτευγμα βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους Ευρωπαίους εταίρους μας, δημιουργώντας τις απαραίτητες εναλλακτικές λύσεις έναντι της ρωσικής ενέργειας».