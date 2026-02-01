Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Γνωρίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα» - Real.gr

Μια σημαντική είδηση έβγαλε η λαμπερή πρεμιέρα της ταινίας «Melania» στο «Κέντρο Αθηνών», καθώς η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αποκάλυψε στις κάμερες πως ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να επισκεφθεί τη χώρα μας.

Παρά την κακοκαιρία και την ισχυρή βροχή που συνόδευσε την άφιξή της στην οδό Πειραιώς, η κα Γκιλφόιλ ήταν ιδιαίτερα θερμή και αναλυτική στις δηλώσεις της. Μίλησε με λόγια θαυμασμού για την Πρώτη Κυρία, την οποία χαρακτήρισε «αναμορφωτική», αναφέρθηκε στην επιτυχία του ντοκιμαντέρ, αλλά και στο πρόσφατο ταξίδι της στο Παρίσι.

Η προαναγγελία της επίσκεψης Τραμπ

Το σημαντικότερο σημείο της τοποθέτησής της ήρθε στο τέλος, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επίσκεψης του προεδρικού ζεύγους:«Ελπίζω να έρθει (η Μελάνια). Γνωρίζω ότι ο Πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ πραγματικά να έρθουν και οι δύο για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Θα είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα, ναι».

Το ταξίδι στο Παρίσι

Τέλος, η κα Γκιλφόιλ αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επίσκεψή της στη γαλλική πρωτεύουσα:«Το Παρίσι ήταν πολύ ωραίο. Ήμουν εκεί για να στηρίξω την αγαπημένη μου φίλη, τη Σίλια, μια εξαιρετικά ταλαντούχα σχεδιάστρια, οπότε ήταν μια σπουδαία εμπειρία και είχα επίσης υπέροχες συναντήσεις και με τον πρέσβη, Τσαρλς Κούσνερ, ο οποίος είναι αγαπημένος φίλος».

Παρά την ισχυρή κακοκαιρία, οι υψηλοί προσκεκλημένοι αψήφησαν την έντονη βροχόπτωση και έφτασαν στον χώρο της εκδήλωσης, με τις ομπρέλες να έχουν την… τιμητική τους κατά την άφιξη στο κόκκινο χαλί.

​Οικοδέσποινα της βραδιάς ήταν η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία – έφτασε με τον 19χρονο γιο της Ρόναν και τη σύντροφό του και- υποδέχεται τους καλεσμένους μαζί με τους Έρικ και Δήμητρα Βασιλάτου, τον δημοφιλή ερμηνευτή Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα.

​Η βραδιά είχε αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα «Gala Chic» σε τόνους του άσπρου και του μαύρου (Black and White). Η προβολή της ταινίας ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 20:00, ενώ αμέσως μετά, περίπου στις 21:45, αναμένεται να ακολουθήσει cocktail reception για τους εκλεκτούς παρευρισκόμενους.

«Είναι ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ για την Πρώτη Κυρία της Αμερικής και καταπληκτικότερη όλων είναι η Αμερικάνα Πρέσβειρα στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία σήμερα έχει κάνει μία αγκαλιά για όλους τους Έλληνες, από όλους τους χώρους. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Λίγο η βροχή μας έχει ταλαιπωρήσει, αλλά όλα θα πάνε καλά. Το ντοκιμαντέρ είναι σπουδαίο» δήλωσε μπαίνοντας στην εκδήλωση ο Γιώργος Ντάβλας.



Ερωτηθείς για τον χαρακτήρα της κυρίας Γκιλφόιλ τόνισε:

​

​«Η πιο καταδεκτική γυναίκα στον κόσμο. Αυτό. Η πιο καταδεκτική γυναίκα στον κόσμο. ​Όποιος της ζητήσει φωτογραφία, όποιος της μιλήσει, η χειραψία της. Είναι μία γυναίκα η οποία βγάζει ζεστασιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό».

Δείτε εικόνες: