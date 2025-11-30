Quantcast
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε δυναμικό κέντρο για την ενέργεια, την τεχνολογία και την καινοτομία» - Real.gr
real player

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε δυναμικό κέντρο για την ενέργεια, την τεχνολογία και την καινοτομία»

19:15, 30/11/2025
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε δυναμικό κέντρο για την ενέργεια, την τεχνολογία και την καινοτομία»

«Ήταν τιμή μου να συμμετάσχω την περασμένη εβδομάδα στο CEO Initiative Forum του Fortune – μια πλατφόρμα που προάγει τον στρατηγικό διάλογο σχετικά με την ηγεσία, την καινοτομία και την ανάπτυξη», αναφέρει σε ανάρτησή της στο «Χ» η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε δυναμικό κέντρο για την ενέργεια, την τεχνολογία και την καινοτομία. Μόλις στις πρώτες εβδομάδες της θητείας μου, προωθήσαμε ιστορικές επενδύσεις και συμφωνίες των ΗΠΑ εδώ -και μόλις ξεκινήσαμε!», συμπληρώνει στην ανάρτηση της.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ένταση στα μπλόκα των αγροτών με ρίψη χημικών - Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στη Νίκαια Λάρισας

Ένταση στα μπλόκα των αγροτών με ρίψη χημικών - Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στη Νίκαια Λάρισας

18:06 30/11
Σε εξέλιξη οι συζητήσεις Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Φλόριντα - Στο τραπέζι τα «αγκάθια» του ειρηνευτικού σχεδίου

Σε εξέλιξη οι συζητήσεις Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Φλόριντα - Στο τραπέζι τα «αγκάθια» του ειρηνευτικού σχεδίου

18:57 30/11
Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία έως τις 30/12 για διορθώσεις - Ποια η διαδικασία, πού μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες

Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία έως τις 30/12 για διορθώσεις - Ποια η διαδικασία, πού μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες

16:17 30/11
IRIS: Υποχρεωτικό από αύριο για όλες τις επιχειρήσεις - Τι ισχύει για πρόστιμα και όρια συναλλαγών

IRIS: Υποχρεωτικό από αύριο για όλες τις επιχειρήσεις - Τι ισχύει για πρόστιμα και όρια συναλλαγών

17:03 30/11
Τα 4 τυχερά ζώδια του Δεκεμβρίου – Χρήματα, νέες σχέσεις και διασκέδαση

Τα 4 τυχερά ζώδια του Δεκεμβρίου – Χρήματα, νέες σχέσεις και διασκέδαση

12:43 29/11
Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Συγκλονίζει ο θείος του 24χρονου - «Μόλις είχαν σταθμεύσει τα παιδιά...»

Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Συγκλονίζει ο θείος του 24χρονου - «Μόλις είχαν σταθμεύσει τα παιδιά...»

14:58 30/11
Αιμίλιος Χειλάκης για τον αδελφό του: «Είμαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι γνωστοί – Δεν έχουμε σχέση»

Αιμίλιος Χειλάκης για τον αδελφό του: «Είμαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι γνωστοί – Δεν έχουμε σχέση»

17:30 30/11
Ρονάλντο: Νίκησε τερματοφύλακα-ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη - ΒΙΝΤΕΟ

Ρονάλντο: Νίκησε τερματοφύλακα-ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη - ΒΙΝΤΕΟ

18:45 30/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved