Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η συμμαχία Ελλάδας και ΗΠΑ να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά - Real.gr

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η συμμαχία Ελλάδας και ΗΠΑ να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά

21:00, 30/12/2025
«Σε όλους τους συνεργάτες μας στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καλή Χρονιά!», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ».

«Το 2026 θα είναι μια χρονιά εορτασμού και ανανεωμένης δέσμευσης στις κοινές δημοκρατικές αξίες που μας ενώνουν: ελευθερία, ανεξαρτησία και ευκαιρίες.

Είθε η συμμαχία μας να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά», καταλήγει.

 

