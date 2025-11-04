Κίμπερλι Γκιλφόϊλ: Σήμερα τα διαπιστευτήρια στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας - Real.gr

Τα διαπιστευτήρια της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα επιδίδει στις 12:00, η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ, η 25η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί στις 13:30 με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Την Τετάρτη θα γίνει δεκτή από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ – Ελλάδας, τίθεται και από τις δύο πλευρές, ο τομέας της ενέργειας.

«H διαχρονική δύναμη των σχέσεων μεταξύ των Η.Π.Α. και της Ελλάδας πηγάζει από την αφοσίωση και την προσήλωση του προσωπικού», αναφέρεται σε ανάρτηση της αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, που γνωστοποιεί τη συνάντηση της κυρίας Γκιλφόιλ με την αμερικανική αποστολή στην Ελλάδα.

Newly arrived @USAmbassadorGR Kimberly Guilfoyle met with the team at the U.S. Mission to Greece today, sharing that the enduring strength of U.S.-Greece relationship stems from the commitment and dedication of the Mission’s staff. Every day, this team advocates for U.S. business… pic.twitter.com/wT4cuER7Ca — U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) November 3, 2025

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.