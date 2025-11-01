Quantcast
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ - BINTEO - Real.gr
real player

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ – BINTEO

14:36, 01/11/2025
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ – BINTEO

Στην Αθήνα βρίσκεται η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Σύμφωνα με τον ANT1, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ έφτασε λίγο μετά τις 13:30 κάτω από αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας στην πρεσβευτική κατοικία, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες από την αυτοκινητοπομπή της κυρίας Γκιλφόιλ

Η κ Γκιλφόιλ ταξίδεψε από τη Φλόριντα με ιδιωτικό αεροσκάφος και λίγο πριν από το μεσημέρι προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Την Τρίτη η νέα Πρέσβης θα επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved