Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ - BINTEO - Real.gr

Στην Αθήνα βρίσκεται η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Σύμφωνα με τον ANT1, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ έφτασε λίγο μετά τις 13:30 κάτω από αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας στην πρεσβευτική κατοικία, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες από την αυτοκινητοπομπή της κυρίας Γκιλφόιλ

Η κ Γκιλφόιλ ταξίδεψε από τη Φλόριντα με ιδιωτικό αεροσκάφος και λίγο πριν από το μεσημέρι προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Την Τρίτη η νέα Πρέσβης θα επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της.