Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Τα τελευταία ραντεβού πριν από την έλευση στην Αθήνα - Real.gr

Οι εντατικές επαφές και η προετοιμασία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα ως νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα στο τέλος Οκτωβρίου.

Του ΘΑΝΑΣΗ Κ. ΤΣΙΤΣΑ – Ανταπόκριση, Νέα Υόρκη – ΠΗΓΗ: Realnews

Λίγες εβδομάδες πριν φτάσει στην Αθήνα για να αναλάβει καθήκοντα ως νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ πραγματοποιεί εντατικές επαφές στην Ουάσιγκτον – μια προσεκτικά σχεδιασμένη προετοιμασία που αποσκοπεί στο να εκφράσει τις στρατηγικές προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ για την ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η Κ. Γκιλφόιλ έχει σχεδιάσει συγκεκριμένη ατζέντα συναντήσεων, με στόχο να αποκτήσει επιχειρησιακή εικόνα για τα αλληλοεπικαλυπτόμενα ζητήματα ασφάλειας και ενέργειας στην περιοχή. Οι συζητήσεις, όπως περιγράφονται από αξιόπιστες πηγές, δεν είχαν εθιμοτυπικό χαρακτήρα, ήταν «ουσιαστικές και θεματικά προσανατολισμένες», με έμφαση στη σταθερότητα της ανατολικής Μεσογείου και στον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού εταίρου και πύλης ευρύτερης περιφερειακής συνεργασίας.

Η άφιξή της στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί για τις 31 Οκτωβρίου, έπειτα από εβδομάδες προετοιμασίας και πολιτικών διαβουλεύσεων. Μεταξύ των συναντήσεων που ξεχώρισαν -χωρίς να ανακοινωθούν επισήμως- ήταν εκείνη με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με τον οποίο η νέα πρέσβης διατηρεί στενή πολιτική σχέση και πρόκειται να συνεργαστεί εκτενώς στο πλαίσιο της αποστολής της. Ο Μ. Ρούμπιο, ένας εκ των κυριότερων διαδόχων του Ντόναλντ Τραμπ, εποπτεύει τόσο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ όσο και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (NSA) και προωθεί μια στρατηγική που συνδυάζει ενεργειακή διπλωματία, αμυντική συνεργασία και πολιτική σταθερότητα.

Αμυντικοί δεσμοί

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και στη συνάντηση της Κ. Γκιλφόιλ στο Πεντάγωνο με τον υπουργό Αμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, κατά την οποία εξετάστηκαν οι αμερικανικές στρατηγικές προτεραιότητες στην ανατολική Μεσόγειο, η ενίσχυση των αμυντικών δεσμών με την Ελλάδα και οι προοπτικές συνεργασίας στους τομείς των βάσεων και των εξοπλισμών. Μετά τη συνάντηση, η Κ. Γκιλφόιλ ανήρτησε μήνυμα στο οποίο ανέφερε: «Συζητήσαμε τη διαρκή δέσμευση της Αμερικής στην παγκόσμια ασφάλεια, τη σημασία της ειρήνης μέσω της ισχύος και τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει ο στρατός μας στην προστασία της ελευθερίας». Η δήλωση, που φέρει το γνώριμο ύφος της αμερικανικής συντηρητικής ρητορικής, ερμηνεύθηκε από διπλωματικούς παρατηρητές ως ένα μήνυμα ενίσχυσης της στρατιωτικής συνεργασίας με συμμάχους όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ.

Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη δημόσια εμφάνισή της θα πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες μετά την άφιξή της, δηλαδή στις 6-7 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του 6ου Ενεργειακού Φόρουμ P-TEC (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation) που διοργανώνεται στην Αθήνα από το Atlantic Council και το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ. Το φόρουμ, ένα από τα σημαντικότερα σημεία διαλόγου ΗΠΑ – Ευρώπης για την ενεργειακή πολιτική, προσελκύει κυβερνητικούς αξιωματούχους, διπλωμάτες και ηγετικές προσωπικότητες του κλάδου. Η παρουσία της εκεί θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς η ενέργεια βρίσκεται στον πυρήνα της διπλωματικής της ατζέντας και συνδέεται άμεσα με τη νέα αμερικανική προσέγγιση στην ανατολική Μεσόγειο.

Η Κ. Γκιλφόιλ έχει αναρτήσει στους προσωπικούς της λογαριασμούς φωτογραφίες από τις συναντήσεις της στην Ουάσιγκτον – μεταξύ άλλων με τον υφυπουργό Εξωτερικών Κρίστοφερ Λαντάου και τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Σε μία από αυτές εμφανίζεται μπροστά από αμερικανικές και ελληνικές σημαίες, με λεζάντα: «Ισχυρή οικονομία, ισχυροί σύμμαχοι. Η συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας είναι θεμέλιο σταθερότητας στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο». Ανάμεσα στις δημόσιες εμφανίσεις και τις αναρτήσεις της, η Γκιλφόιλ δείχνει να επιχειρεί αναδιαμόρφωση της εικόνας της από πολιτική προσωπικότητα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε θεσμική εκπρόσωπο της αμερικανικής διπλωματίας.

Πρώην εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο, απέκτησε εθνική αναγνωρισιμότητα ως παρουσιάστρια στο Fox News και στη συνέχεια εντάχθηκε στον πολιτικό κύκλο του Ντ. Τραμπ. Γνωστή για το επικοινωνιακό της χάρισμα και τη δημόσια παρουσία της, υπήρξε σύμβουλος σε προεκλογικές εκστρατείες και ενεργό πρόσωπο του συντηρητικού κινήματος στις ΗΠΑ. Στην Ουάσιγκτον την περιγράφουν ως «πολιτική φιγούρα με οξυμένο επικοινωνιακό ένστικτο», η οποία επιχειρεί να μεταφέρει αυτή την ικανότητα στη διπλωματική της αποστολή. Το τελευταίο διάστημα η Κ. Γκιλφόιλ έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προβάλλοντας την Ελλάδα μέσα από φωτογραφίες και σύντομα μηνύματα. Το περασμένο καλοκαίρι ανήρτησε φωτογραφία με τη λεζάντα «Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα προσθέτει δέκα χρόνια στη ζωή σας». Η συγκεκριμένη ανάρτηση έγινε viral και ερμηνεύθηκε ως δείγμα «ψηφιακής διπλωματίας». Την 1η Οκτωβρίου, με αφορμή την 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κύπρου, δημοσίευσε βίντεο με την κυπριακή σημαία και το μήνυμα: «Χρόνια πολλά, Κύπρο – 65 χρόνια ελευθερίας», σε μια συμβολική κίνηση που ερμηνεύθηκε ως σαφές μήνυμα στήριξης προς τη Λευκωσία.

Πριν από την αναχώρησή της για την Αθήνα, η Κ. Γκιλφόιλ αναμένεται να γίνει δεκτή από τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο, μια κίνηση η οποία θα επισφραγίσει επισήμως την έναρξη της αποστολής της. Η συνάντηση αυτή αποτελεί ένδειξη απόλυτης εμπιστοσύνης -λόγω και της προσωπικής τους σχέσης- αλλά και αναγνώριση του πολιτικού της βάρους στο ρεπουμπλικανικό περιβάλλον, καθώς πολλοί στην Ουάσιγκτον βλέπουν την αποστολή της ως πρώτο βήμα σε μια πιο διευρυμένη πολιτική πορεία στο μέλλον.

Η μέχρι σήμερα επικοινωνιακή της παρουσία έχει ήδη διαμορφώσει τον τόνο της αποστολής της. Η Κ. Γκιλφόιλ εκπροσωπεί ένα νέο ύφος αμερικανικής διπλωματίας – ένα μείγμα δημόσιας εικόνας, γεωπολιτικής στόχευσης και ενεργειακής στρατηγικής, που αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να επαναπροσδιορίσουν την επιρροή τους στην ανατολική Μεσόγειο.