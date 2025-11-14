Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ με επέλεξε προσωπικά, λέει πολλά, για το πώς νιώθει για την Ελλάδα - Real.gr

"Θα δείξουμε την ενεργειακή κυριαρχία που μπορούν να βιώσουν οι χώρες μας και θα συνεργαστούμε για να επιτύχουμε τεράστια αποτελέσματα", τόνισε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στη συνέντευξή της στον ΑΝΤ1.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1 και την Μαρία Σαράφογλου, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, τοποθετήθηκε για τις γεωτρήσεις γύρω της Κρήτης και τη στάση που τηρούν οι ΗΠΑ απέναντι στις τουρκικές αμφισβητήσεις. Αναφέρθηκε επίσης στο καίριο ζήτημα της πώλησης των F-35, διευκρινίζοντας τι ισχύει αυτήν τη στιγμή σε επίπεδο αμερικανικής νομοθεσίας.

Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα από τη συνέντευξη:

Σχετικά με τις προγραμματισμένες γεωτρήσεις γύρω από την Κρήτη, η Τουρκία αμφισβητεί συχνά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Πόσο ξεκάθαρη είναι η θέση των ΗΠΑ υπέρ της Αθήνας; Μπορεί ο ελληνικός λαός να βασιστεί στη σταθερή υποστήριξη των ΗΠΑ;

Έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Ήμασταν ανέκαθεν στενοί σύμμαχοι και αυτό θα συνεχιστεί. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ με επέλεξε προσωπικά, ως πρέσβη στην Ελλάδα λέει πολλά, για το πώς νιώθει για την Ελλάδα και για το τι θέλουμε να επιτύχουμε. Η δική μου προτεραιότητα είναι η διμερής σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, η ενίσχυσή της, ώστε να γίνει κάτι στο οποίο μπορούν να βασίζονται και οι δύο χώρες.

Θα συνεχίσουν οι ΗΠΑ να μην εγκρίνουν την πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία;

Αυτήν την στιγμή, αυτό απαγορεύεται από τη νομοθεσία που έχει ψηφιστεί από το Κογκρέσο και τη Γερουσία. Δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Όμως, προς το παρόν, δεν τίθεται καν υπό συζήτηση, λόγω αυτής της νομοθεσίας.