Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το μήνυμά της για την 28η Οκτωβρίου - Real.gr

Το δικό της μήνυμα με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου έστειλε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Συγκεκριμένα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έγραψε:

«Η 28η Οκτωβρίου μάς θυμίζει διαχρονικά ότι η ελευθερία κερδίζεται από όσους τολμούν, όχι από όσους βολεύονται.

Όταν η Ελλάδα είπε «ΟΧΙ» στην τυραννία, είπε ταυτόχρονα «ΝΑΙ» στην πίστη, την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Σήμερα τιμούμε το ακατάβλητο ελληνικό φρόνημα και τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας.»