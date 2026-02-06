Κικίλιας για Χίο: Οι επικίνδυνοι ελιγμοί του διακινητή και η αιφνίδια αλλαγή πορείας προκάλεσαν τη σύγκρουση - Real.gr

Στους επικίνδυνους ελιγμούς τους οποίους πραγματοποίησε ο διακινητής του σκάφους με τους μετανάστες απέδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τα όσα συνέβησαν στη Χίο λέγοντας ότι με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία αυτοί οι επικίνδυνοι ελιγμοί προκάλεσαν τη σύγκρουση με το σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ενημερώνοντας την αρμόδια επιτροπή παραγωγής και εμπορίου ο κ. Κικίλιας στάθηκε σε τρία σημεία:

1) η αιφνίδια αλλαγή πορείας της λέμβου με τους μετανάστες και οι επικίνδυνοι ελιγμοί του διακινητή προξένησαν τη σύγκρουση με το σκάφος του λιμενικού

2) οι ενέργειες διάσωσης ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή

3) όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις της ελληνικής Πολιτείας συμμετείχαν από την πρώτη στιγμή στην επιχείρηση διάσωσης

Ο Υπουργός Ναυτιλίας μίλησε για θέμα μείζονος σημασίας ενώ αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του προς την αντιπολίτευση να είναι πολύ προσεκτική στις τοποθετήσεις και στις αναφορές προκειμένου να μη δίνεται λαβή στους απέναντι και να αμφισβητούνται εθνικά συμφέροντα.

Περιγράφοντας το χρονικό ο Υπουργός είπε ότι “ο ύποπτος στόχος εντοπίστηκε από κάμερα στεριάς και το σκάφος ήταν προερχόμενο από τουρκικές ακτές. Σκάφος του Λιμενικού από τις Οινούσσες εντόπισε τη λέμβο η οποία ήταν άνευ φώτων. Εκπέμφθηκαν τα προβλεπόμενα ηχητικά και φωτεινά σήματα. Ό,τι λένε οι κανόνες εμπλοκής καλώντας τον να σταματήσει. “Δεν υπήρξε ανταπόκριση. Το σκάφος ανέστρεψε την πορεία του με επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα την πρόσκρουση στη δεξιά πλευρά του σκάφους του λιμενικού. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη. Αμέσως άρχισε η επιχείρηση διάσωσης”.

Ο κ. Κικίλιας είπε ότι τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν καταθέσεις και ότι αυτές θα αποτελέσουν υλικό δικογραφίας. Μόνες υπεύθυνες είναι οι δικαστικές αρχές. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ. Δεν πρόκειται με την παρουσία μου εδώ να προδικάσω κανένα αποτέλεσμα ΕΔΕ ή δικαστικής διερεύνησης. Οποιαδήποτε προγενέστερη ενημέρωση κινδύνευε να είναι πλημμελής” είπε. Ο Υπουργός Ναυτιλίας με ιδιαίτερη ένταση είπε ότι “Εμείς τιμούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας και τους υποστηρίζουμε γιατί υπερασπίζονται την πατρίδα. Η πατρίδα έχει ηπειρωτική περιοχή, νησιά και θαλάσσια σύνορα.Τα υπερασπιζόμαστε, τα αστυνομεύουμε. Εκεί είναι οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος. Τους τιμούμε και τους υποστηρίζουμε. Αν δεν σας φτάνει ο δικός μου λόγος να μιλήσετε με τους νησιώτες για το έργο που κάνουν”.

Κλείνοντας ο Υπουργός απευθυνόμενος στα έδρανα της αντιπολίτευσης είπε: “Να αποφεύγουμε όλοι χαρακτηρισμούς και να μη δίνουμε λαβή στους απέναντι να εκμεταλλεύεται τα όσα λέμε. Δεν δεχόμαστε μαθήματα πατριωτισμού από κανέναν. Το Λιμενικό θα είναι εκεί και θα το στηρίζουμε ψυχικά και έμπρακτα”.