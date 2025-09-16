Κικίλιας στη συνάντηση με τον ΓΓ του ΙΜΟ: Στηρίζουμε το πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας αλλά απαιτούνται βελτιώσεις για τη ρεαλιστική εφαρμογή του - Real.gr

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), Arsenio Dominguez, παρουσία του Έλληνα Πρέσβη στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γιάννη Τσαούση, πραγματοποίησε στο Λονδίνο ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της "London International Shipping Week".

Ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα, η χώρα με τη μεγαλύτερη ναυτική παράδοση, που αποτελεί ταυτόχρονα την πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, με 20% του παγκόσμιου στόλου και πρώτο σε ψήφους μέλος της Α’ Κατηγορίας του Συμβουλίου του ΙΜΟ, υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρχουν παγκόσμια μέτρα για την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας, με στόχο τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι στο εφαρμοστικό πλαίσιο του ΙΜΟ Net-Zero Framework, απαιτούνται βελτιωτικές προσαρμογές, καθώς η έλλειψη πράσινων καυσίμων απαιτεί πιο ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, δίκαιη μεταχείριση των μεταβατικών καυσίμων – όπως το LNG – αλλά και έξυπνη χρήση του μηχανισμού ανταμοιβής, ώστε να υποστηριχθεί η προσαρμογή και της bulk/tramp ναυτιλίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι συμμερίζεται αυτές τις ανησυχίες του ναυτιλιακού κλάδου και υπογράμμισε ότι ο ΙΜΟ και τα κράτη μέλη του πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αποτελεσματική επίλυση όλων αυτών των ζητημάτων τους επόμενους μήνες, ώστε τα μέτρα που αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή το 2028, να είναι ρεαλιστικά και πρακτικά εφαρμόσιμα.

Επίσκεψη Β. Κικίλια στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο η συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας στον ναυπηγικό τομέα

Την Ουάσιγκτον θα επισκεφτεί ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, για ένα πρόγραμμα επαφών με στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, μέλη του Κογκρέσου και παράγοντες της ναυτιλιακής και ενεργειακής βιομηχανίας.

Η επίσκεψη θα ξεκινήσει από το Υπουργείο Ενέργειας, όπου ο κ. Κικίλιας θα συζητήσει με τον αναπληρωτή υφυπουργό, Τζος Βολτς, ζητήματα ενεργειακής στρατηγικής και θαλάσσιας πολιτικής. Στο επίκεντρο του ταξιδιού ξεχωρίζει η συνάντηση που θα έχει την Πέμπτη με τον υπουργό Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σον Ντάφι.

Το ταξίδι περιλαμβάνει επίσης σημαντικές συναντήσεις στο Καπιτώλιο. Ο Έλληνας υπουργός θα έρθει σε επαφή με τους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές Τζέρι Μοράν και Τοντ Γιανγκ, που διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας που αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης Τραμπ υπό το πρίσμα του ανταγωνισμού με την Κίνα.

Την επόμενη ημέρα, θα συναντηθεί με τον ομογενή βουλευτή Γκας Μπιλιράκη, γνωστό για την έντονη δραστηριότητά του σε ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα. Ακολούθως, έχει προγραμματιστεί επίσκεψη στο Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου για συνομιλίες με τον απόστρατο πλοίαρχο Τζέρι Χέντριξ σχετικά με χρηματοδοτικά προγράμματα που συνδέονται με τη ναυτιλία.

Η ατζέντα περιλαμβάνει ακόμη συναντήσεις με την αναπτυξιακή τράπεζα DFC και τον επικεφαλής επενδύσεών της, καθώς και με τον βουλευτή Τζιμ Πατρόνις.

Η παρουσία του κ. Κικίλια στην αμερικανική πρωτεύουσα πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου η συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στον ναυτιλιακό και ναυπηγικό τομέα αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, με την Ουάσιγκτον να αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο της χώρας μας στις θαλάσσιες μεταφορές, στην ενεργειακή ασφάλεια και στη σταθερότητα της περιοχής.