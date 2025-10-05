Κικίλιας: «Ξεκινά άμεσα η συνεργασία με ΗΠΑ για λιμάνια και ναυπηγεία» - Real.gr

«Η στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι αναβαθμισμένη και σαφώς ισχυροποιημένη. Μελετούμε από κοινού ένα ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο πλαίσιο, που θα παρουσιαστεί τους επόμενους μήνες, ξεκινώντας άμεσα σχέδιο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς των λιμανιών και των ναυπηγείων» ανέφερε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Βήμα της Κυριακής».

Αναφερόμενος στις υψηλού επιπέδου συναντήσεις που πραγματοποίησε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και μέλη του Κογκρέσου, ο Υπουργός τόνισε τον καταλυτικό και κομβικό ρόλο της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας, τόσο για τις ΗΠΑ, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. «Η Ελλάδα, ως πολύ ισχυρή χώρα στην ποντοπόρο ναυτιλία και κομβική χώρα στον ενεργειακό χάρτη τριών ηπείρων – Ασίας, Αφρικής, Ευρώπης – έχει πρακτικά και όχι θεωρητικά σημαντικό ρόλο για τις ΗΠΑ. Τα ελληνόκτητα πλοία αποτελούν το 20% του παγκόσμιου στόλου και το 60% του ευρωπαϊκού στόλου. Αν το 90% του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται διά θαλάσσης και το 25% της χωρητικότητας LNG πλοίων είναι ελληνικό, καταλαβαίνετε το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας. Όπως έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 11 Σεπτεμβρίου, μετά τη συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, είμαστε ένας μεγάλος κόμβος εισαγωγής και εξαγωγής φυσικού αερίου, εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαιοειδών, ενώ καθοριστικός είναι ο ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά LNG. Αυτό μας καθιστά έναν πολύ ισχυρό “παίκτη” και η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ είναι στις βασικές επιδιώξεις μας προς όφελος και των δύο λαών» επισήμανε.

Ο κ. Κικίλιας, εστιάζοντας στις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με τον Υπουργό Εσωτερικών και “τσάρο” της ενέργειας, Νταγκ Μπέργκαμ, σε Ελλάδα και ΗΠΑ, δήλωσε πως «τα ναυπηγεία, η ναυτιλία και η ενέργεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα στις προτεραιότητες των ΗΠΑ. Η χώρα μας έχει ήδη αναπτύξει υποδομές, όπως ο χώρος αποθήκευσης στη Ρεβυθούσα, ο τερματικός σταθμός LNG και οι αγωγοί στην Αλεξανδρούπολη. Οι υποδομές αυτές, σε συνδυασμό με τις τεράστιες δυνατότητες, την ποιότητα και αξιοπιστία του εμπορικού μας στόλου (δεξαμενόπλοια, LNG carriers κ.λπ.), δημιουργούν συνθήκες συνεργασίας στα επίπεδα της ενεργειακής ασφάλειας της Ελλάδας και της ΝΑ Ευρώπης, της ανάπτυξης μεταφοράς ενέργειας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Εμείς, δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες για να αναπτυχθούν σημαντικές επιχειρηματικές συνεργασίες, ώστε η ελληνική ναυτιλία να μπορέσει να αξιοποιήσει, στον μέγιστο βαθμό, αυτή τη σημαντική ευκαιρία. Ο οδικός χάρτης της συνεργασίας αυτής συζητήθηκε με τον κ. Μπέργκαμ».

Απαντώντας για την προοπτική επενδυτικού ενδιαφέροντος από τις ΗΠΑ σε υποδομές στην Ελλάδα, πιθανότατα και σε λιμάνια, με σκοπό την επίτευξη του στόχου της μεγαλύτερης διείσδυσης του LNG στην Ευρώπη, ο Υπουργός σημείωσε ότι «οι ΗΠΑ, τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει σε σειρά επενδύσεων, που έχουν να κάνουν με υποδομές σε λιμάνια, αγωγούς, χώρους αποθήκευσης φυσικού αερίου κ.ά. Έχω την πεποίθηση ότι οι επενδύσεις αυτές θα αυξηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Η θάλασσα, τα λιμάνια και οι υποδομές μας μπορούν να προσφέρουν σημαντικά γεωστρατηγικά, αναπτυξιακά και οικονομικά πλεονεκτήματα». Και πρόσθεσε: «Έτσι, η χώρα μας καθίσταται ενεργειακός και εμπορικός κόμβος, με τη στρατηγική γεωγραφική της θέση και την πολιτική σταθερότητα να προσφέρουν επιπλέον επενδυτικά οφέλη. Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον με πολέμους, εμφύλιες συρράξεις και μια γενική αβεβαιότητα, η Ελλάδα είναι σταθερός και αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ και αυτή την πολιτική θα κεφαλαιοποιήσουμε».

Τέλος, ερωτηθείς για τον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας και την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ, πέραν του πεδίου των ναυπηγείων Ελευσίνας και Σύρου, με αφορμή τη συνάντησή του με τον υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, αλλά και με αξιωματούχους του υπουργείου Εξωτερικών, αρμόδιους για την οικονομική διπλωματία, όπως και με τη US DFC, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι «η συνεργασία μας με τον υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, ο οποίος είναι αρμόδιος και για θέματα ναυτιλίας, υπήρξε εξαιρετική. Θα δημιουργήσουμε από κοινού ομάδα εργασίας με στόχο να καταλήξουμε σε ένα πλαίσιο πολιτικών που θα αφορούν και τις δύο χώρες. Ο κ. Ντάφι είναι επίσημος προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης και θα επισκεφθεί τη χώρα μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Ως συνέπεια αυτού, θα έχουμε την ευκαιρία να τον ξεναγήσουμε στα λιμάνια μας, στα ναυπηγεία μας που βρίσκονται σε τροχιά αναγέννησης και στις άλλες υποδομές κοινού ενδιαφέροντος».