ΚΚΕ: Αγώνας ενάντια στα «νέα Τέμπη» που καραδοκούν παντού και βάζει στο στόχαστρο το σύστημα της εκμετάλλευσης και των πολέμων - Real.gr

16:09, 28/02/2026
ΚΚΕ: Αγώνας ενάντια στα «νέα Τέμπη» που καραδοκούν παντού και βάζει στο στόχαστρο το σύστημα της εκμετάλλευσης και των πολέμων

«Η συγκλονιστική συμμετοχή στις απεργιακές και άλλες συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, αποδεικνύει ότι ο λαός και η νεολαία δεν ξεχνούν το έγκλημα στα Τέμπη και δεν συγχωρούν τους υπεύθυνους και τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτό. Έπεσε στο κενό η κυβερνητική προσπάθεια επιβολής κλίματος αστυνομοκρατίας και τρομοκράτησης, με μαζικούς ελέγχους στο σωρό, με άνοιγμα σε τσάντες, ακόμα και σωματικούς ελέγχους εν ψυχρώ και μαζικές προσαγωγές σε όσους διαμαρτύρονταν» αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

«Οι σημερινές συγκεντρώσεις επιβεβαιώνουν ότι ο ελληνικός λαός δεν είναι διατεθειμένος να αναμένει παθητικά τις εξελίξεις μέσα στις αίθουσες της αστικής δικαιοσύνης, όπως τον κάλεσε ουσιαστικά ο πρωθυπουργός με την ανάρτησή του, αλλά έχει πάρει την απόφαση να επιβάλει το δίκιο του και με τον αγώνα του να ακυρώσει κάθε νέα απόπειρα συγκάλυψης, να εγγυηθεί την τιμωρία των ενόχων.

Ο αγώνας για τη δικαίωση δεν είναι απλό “πένθος”, όπως θα ήθελε η κυβέρνηση. Είναι αγώνας ενάντια στα “νέα Τέμπη” που καραδοκούν παντού, από τις μεταφορές μέχρι τους χώρους δουλειάς με τους εκατοντάδες δολοφονημένους εργάτες. Είναι ένας αγώνας που βάζει στο στόχαστρο τον πραγματικό ένοχο, το σημερινό σάπιο κράτος και σύστημα, όλους όσοι το υπηρετούν. Σήμερα, αυτός ο αγώνας δένεται ακόμη περισσότερο με την πάλη για την απεμπλοκή της χώρας από το σφαγείο των πολέμων στο οποίο οδηγείται η ευρύτερη περιοχή, μετά και την επέμβαση των Ισραήλ – ΗΠΑ κατά του λαού του Ιράν και με την ενεργή συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτούς τους σχεδιασμούς» προσθέτει η ανακοίνωση του ΚΚΕ και καταλήγει:

«Το σύνθημα “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας” διαπερνά κάθε πτυχή της ζωής των εργαζομένων, των λαών. Εκφράζει το πολιτικό και κοινωνικό δίλημμα της εποχής μας και πρέπει να απαντηθεί με την ένταση των εργατικών-λαϊκών αγώνων, ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης, των πολέμων και της βαρβαρότητας».

