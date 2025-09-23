ΚΚΕ για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: Δεν είναι άσχετη με τα παζάρια Τράμπ - Ερντογάν - Real.gr

«Εκτίθενται όσοι καλλιεργούν τον εφησυχασμό των “ήρεμων νερών”».

«Η αναβολή της προγραμματισμένης συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, την τελευταία στιγμή δεν είναι άσχετη με τα παζάρια Τράμπ – Ερντογάν για τη μοιρασιά της λείας στη Μ. Ανατολή.

Εκτίθενται όσοι καλλιεργούν τον εφησυχασμό των “ήρεμων νερών” με πρωτοβουλία της τουρκικής πλευράς, παραπέμπει σε διπλωματική επίδειξη δύναμης εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης, η οποία προφανώς και δεν είναι άσχετη με τα παζάρια Τραμπ-Ερντογάν, που είναι σε εξέλιξη και αφορούν, μεταξύ άλλων, και τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά κυρίως τη συμμετοχή της Τουρκίας στη μοιρασιά της λείας στη Μέση Ανατολή» αναφέρει σε σχόλιό του το ΚΚΕ και καταλήγει:

«Το ΚΚΕ, ούτως ή άλλως, δεν έτρεφε προσδοκίες για τη συγκεκριμένη συνάντηση, έχοντας επανειλημμένα επισημάνει τους κινδύνους από την ατζέντα των συζητήσεων μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας-Τουρκίας, πίσω από την οποία κρύβονται οι διευθετήσεις με ΝΑΤΟϊκή σφραγίδα. Ωστόσο, για μια ακόμη φορά εκτίθενται όσοι καλλιεργούν τον εφησυχασμό των “ήρεμων νερών”».