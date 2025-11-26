ΚΚΕ για τον τραγικό θάνατο εργάτη του ΗΣΑΠ: Οι ευθύνες της κυβέρνησης για το δυστύχημα - Real.gr

Quantcast
ΚΚΕ για τον τραγικό θάνατο εργάτη του ΗΣΑΠ: Οι ευθύνες της κυβέρνησης για το δυστύχημα

20:30, 26/11/2025
«Απόδειξη ότι η κυβερνητική πολιτική της δήθεν συντήρησης του απαρχαιωμένου στόλου μπορεί να αποβεί και με αυτόν τον τρόπο θανατηφόρα» αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του.

«Ένας ακόμα εργάτης προστίθεται στον μακρύ κατάλογο όσων χάνουν τη ζωή τους στους χώρους δουλειάς, που έχουν μετατραπεί κυριολεκτικά σε “αρένες” λόγω της παντελούς έλλειψης μέτρων ασφαλείας, της υποστελέχωσης και της εντατικοποίησης, στο βωμό της πολιτικής της μείωσης του κόστους και της αύξησης του καπιταλιστικού κέρδους» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του και τονίζει:

«Ο τραγικός θάνατος του τεχνίτη του ΗΣΑΠ στο αμαξοστάσιο του Πειραιά, ο οποίος εκτελούσε βαριά εργασία μεταφοράς ανταλλακτικών, χωρίς μέτρα ασφαλείας και χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια εκτέλεσης τέτοιων εργασιών στον συγκεκριμένο χώρο, αποτελεί μια ακόμα απόδειξη ότι η κυβερνητική πολιτική της δήθεν συντήρησης με “κόψε – ράψε” του απαρχαιωμένου στόλου, αντί αγοράς νέων συρμών και ουσιαστικού εκσυγχρονισμού του δικτύου, μπορεί να αποβεί και με αυτόν τον τρόπο θανατηφόρα».

«”Τραγική ειρωνεία” αποτελεί ακόμα ότι την ίδια στιγμή που ο εργάτης έχανε στη ζωή του, η υπουργός Εργασίας, μαζί με τους λεγόμενους “κοινωνικούς εταίρους”, πραγματοποιούσε φιέστες για “νέα εποχή” στην προστασία των εργαζομένων, “ξεχνώντας” ότι πολύ πρόσφατα νομοθέτησε το έκτρωμα της 13ωρης εργασίας και της ευελιξίας που απογειώνει την εντατικοποίηση της εργασίας, αυξάνοντας τους κινδύνους στους χώρους δουλειάς» προσθέτει το ΚΚΕ και καταλήγει στην ανακοίνωσή του:

«Μονόδρομος για τους εργαζόμενους είναι η ενίσχυση του συλλογικού και οργανωμένου αγώνα τους, διεκδικώντας αποφασιστικά όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας στους τόπους δουλειάς, ενάντια στο εχθρικό για το λαό κράτος, το κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις του».

