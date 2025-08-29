ΚΚΕ: «Η εικονική πραγματικότητα που παρουσίασε ο Κυρ. Μητσοτάκης για την εκπαίδευση δεν έχει καμιά σχέση με τις αγωνίες και τις ανάγκες των χιλιάδων μαθητών, φοιτητών εκπαιδευτικών και γονιών - Real.gr

Quantcast
ΚΚΕ: «Η εικονική πραγματικότητα που παρουσίασε ο Κυρ. Μητσοτάκης για την εκπαίδευση δεν έχει καμιά σχέση με τις αγωνίες και τις ανάγκες των χιλιάδων μαθητών, φοιτητών εκπαιδευτικών και γονιών
ΚΚΕ: «Η εικονική πραγματικότητα που παρουσίασε ο Κυρ. Μητσοτάκης για την εκπαίδευση δεν έχει καμιά σχέση με τις αγωνίες και τις ανάγκες των χιλιάδων μαθητών, φοιτητών εκπαιδευτικών και γονιών

16:30, 29/08/2025
ΚΚΕ: «Η εικονική πραγματικότητα που παρουσίασε ο Κυρ. Μητσοτάκης για την εκπαίδευση δεν έχει καμιά σχέση με τις αγωνίες και τις ανάγκες των χιλιάδων μαθητών, φοιτητών εκπαιδευτικών και γονιών

«Η εικονική πραγματικότητα που παρουσίασε ο Κυρ. Μητσοτάκης για την εκπαίδευση δεν έχει καμιά σχέση με τις αγωνίες και τις ανάγκες των χιλιάδων μαθητών, φοιτητών εκπαιδευτικών και γονιών, όταν μάλιστα έχει το θράσος να δίνει συγχαρητήρια στην κυβέρνησή του για το ότι βιβλία πήγαν στα σχολεία, διορισμοί έγιναν, όμως τα μεγάλα κενά παραμένουν και παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν μόλις στο 3% των σχολικών μονάδων. Κι όλα αυτά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», αναφέρει το ΚΚΕ.

Επιπλέον στο σχόλιο του για την εισηγητική ομιλία του πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, σημειώνει ότι «η πραγματικότητα είναι πως τα σχολεία και οι σχολές ανοίγουν με τις λαϊκές οικογένειες να αναγκάζονται να στριμώξουν τις ανάγκες τους, να αποφασίσουν “τι θα κόψουν” από αυτά που δικαιούνται τα παιδιά τους, γιατί η ακρίβεια “σπάει κόκαλα”, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μένουν χωρίς φοιτητική στέγη, ενώ τώρα απειλούνται με τους νέους κόφτες των διαγραφών».

Σχολιάζει ακόμη «για την αδειοδότηση των τεσσάρων ιδιωτικών “πανεπιστημίων”» ότι «η αυστηρότητα των κριτηρίων αποτελεί το πιο σύντομο ανέκδοτο, αφού η κυβέρνηση πρώτα τους έδωσε τη δυνατότητα να λειτουργήσουν χωρίς πιστοποιητικά πυρασφάλειας, τώρα τους δίνει το πράσινο φως χωρίς καν να έχουν εγκριθεί τα προγράμματα σπουδών τους από τις επιτροπές που η ίδια έχει συγκροτήσει». «Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά…» σχολιάζει καταληκτικά το ΚΚΕ.

