ΚΚΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί πραγματικό και γνήσιο υπερασπιστή της «διαφάνειας» και της «κάθαρσης» - Real.gr

«Το ΚΚΕ, τόσο για την έρευνα του εγκλήματος των Τεμπών, όσο και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέδειξε συνολικά τις ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά και της ίδιας της ΕΕ, στην οποία "πιστώνονται" οι οδηγίες για την "απελευθέρωση" και ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρόμου, η αδειοδότηση επικίνδυνων ακατάλληλων βαγονιών, η πολιτική της ΚΑΠ που αποσυνδέει τις επιδοτήσεις από την πραγματική παραγωγή, η περιβόητη "τεχνική λύση" κλπ.», αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος για τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Γι’ αυτό και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που αποτελεί θεσμό της ΕΕ, δεν ερευνά γενικά τη “διαφθορά”, πολύ περισσότερο τις ευθύνες που προκύπτουν από την υλοποίηση των αντιλαϊκών πολιτικών της ΕΕ, αλλά περιορίζεται κυρίως σε ενδεχόμενη οικονομική ζημία στον προϋπολογισμό της ΕΕ, πολλές φορές μάλιστα εργαλειοποιώντας τις σχετικές “έρευνες” και τις “αποκαλύψεις” στο πλαίσιο του ανταγωνισμού της ΕΕ με άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα. Άλλωστε, η διαφθορά είναι συνώνυμο της ίδιας της ΕΕ, στην οποία “λύνουν και δένουν” τα διάφορα λόμπι και τα μονοπώλια και από τους κόλπους της οποίας έχουν προκύψει πολυάριθμα σκάνδαλα. Κατά συνέπεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί πραγματικό και γνήσιο υπερασπιστή της “διαφάνειας” και της “κάθαρσης”» επισημαίνει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Το ΚΚΕ πρότεινε την πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, ξανά κατά την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, ώστε να δικάζονται οι υπουργοί όπως κάθε απλός πολίτης, χωρίς η δίωξή τους να εξαρτάται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, πρόταση που, για ευνόητους λόγους, απορρίφθηκε από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς, η παρεμπόδιση της έρευνας σε μια σειρά υποθέσεις, εξαιτίας της ασυλίας που εξασφαλίζει το συγκεκριμένο άρθρο, έχει την συνυπογραφή και των τριών κομμάτων. Αυτό που ετοιμάζεται να κάνει σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ δεν είναι σε καμία περίπτωση η κατάργηση του άρθρου 86, αλλά η “συνταγματοποίηση” των κατάπτυστων διαδικασιών που ακολουθήθηκαν στις περιπτώσεις Τριαντόπουλου και Καραμανλή».