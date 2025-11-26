Quantcast
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση έχει ευθύνη να δώσει απαντήσεις για το τραγικό δυστύχημα με τον ΕΠ.ΟΠ στρατιώτη σε στρατόπεδο στη Ρόδο - Real.gr
real player

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση έχει ευθύνη να δώσει απαντήσεις για το τραγικό δυστύχημα με τον ΕΠ.ΟΠ στρατιώτη σε στρατόπεδο στη Ρόδο

18:15, 26/11/2025
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση έχει ευθύνη να δώσει απαντήσεις για το τραγικό δυστύχημα με τον ΕΠ.ΟΠ στρατιώτη σε στρατόπεδο στη Ρόδο

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

«Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του ΕΠ.ΟΠ. στρατιώτη που έχασε τη ζωή του σε ώρα υπηρεσίας σε στρατόπεδο της περιοχής Αφάντου στη Ρόδο.

Επίσης, εύχεται ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο του, επίσης ΕΠ.ΟΠ. Στρατιώτη, που τραυματίστηκε σοβαρά» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Η κυβέρνηση έχει ευθύνη να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω απ’ τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα, το οποίο μάλιστα έρχεται να προστεθεί σε δεκάδες άλλα αντίστοιχα μέσα στα στρατόπεδα όλα τα προηγούμενα χρόνια».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Πηγές ΝΔ: «Ο Λ. Αντωνόπουλος, φίλος του Ν. Ανδρουλάκη, είχε στενές σχέσεις με την οικογένεια Ξυλούρη!»

Πηγές ΝΔ: «Ο Λ. Αντωνόπουλος, φίλος του Ν. Ανδρουλάκη, είχε στενές σχέσεις με την οικογένεια Ξυλούρη!»

18:45 26/11
Ένταση Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Σταμάτα ανάγωγη»-«Είστε γνήσιος ψέυτης» - ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Σταμάτα ανάγωγη»-«Είστε γνήσιος ψέυτης» - ΒΙΝΤΕΟ

18:45 26/11
Σοκάρει το ηχητικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Μη μου κάνεις κακό, πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω»

Σοκάρει το ηχητικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Μη μου κάνεις κακό, πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω»

18:38 26/11
Νέα υβριστική επίθεση Τραμπ κατά γυναίκας δημοσιογράφου και των New York Times

Νέα υβριστική επίθεση Τραμπ κατά γυναίκας δημοσιογράφου και των New York Times

18:30 26/11
Νέο Ηράκλειο: Σοκαριστικό βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων έξω από σχολείο

Νέο Ηράκλειο: Σοκαριστικό βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων έξω από σχολείο

18:21 26/11
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση έχει ευθύνη να δώσει απαντήσεις για το τραγικό δυστύχημα με τον ΕΠ.ΟΠ στρατιώτη σε στρατόπεδο στη Ρόδο

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση έχει ευθύνη να δώσει απαντήσεις για το τραγικό δυστύχημα με τον ΕΠ.ΟΠ στρατιώτη σε στρατόπεδο στη Ρόδο

18:15 26/11
Νεκρός 50χρονος στη Φθιώτιδα: Πήγαινε στο φαρμακείο μετά από τσίμπημα μέλισσας - Στη διαδρομή είχε τροχαίο 

Νεκρός 50χρονος στη Φθιώτιδα: Πήγαινε στο φαρμακείο μετά από τσίμπημα μέλισσας - Στη διαδρομή είχε τροχαίο 

18:10 26/11
Μάριος Ηλιόπουλος και SEAJETS βραβεύτηκαν για τη συμβολή τους στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών μεγάλης έκτασης

Μάριος Ηλιόπουλος και SEAJETS βραβεύτηκαν για τη συμβολή τους στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών μεγάλης έκτασης

18:03 26/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved