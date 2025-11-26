ΚΚΕ: Η κυβέρνηση έχει ευθύνη να δώσει απαντήσεις για το τραγικό δυστύχημα με τον ΕΠ.ΟΠ στρατιώτη σε στρατόπεδο στη Ρόδο - Real.gr

«Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του ΕΠ.ΟΠ. στρατιώτη που έχασε τη ζωή του σε ώρα υπηρεσίας σε στρατόπεδο της περιοχής Αφάντου στη Ρόδο.

Επίσης, εύχεται ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο του, επίσης ΕΠ.ΟΠ. Στρατιώτη, που τραυματίστηκε σοβαρά» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Η κυβέρνηση έχει ευθύνη να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω απ’ τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα, το οποίο μάλιστα έρχεται να προστεθεί σε δεκάδες άλλα αντίστοιχα μέσα στα στρατόπεδα όλα τα προηγούμενα χρόνια».