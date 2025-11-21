Quantcast
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση, με τη σύμφωνη γνώμη των άλλων κομμάτων, βάζει τη χώρα στο «μάτι του κυκλώνα» των σφοδρών ανταγωνισμών και των πολεμικών αναμετρήσεων - Real.gr
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση, με τη σύμφωνη γνώμη των άλλων κομμάτων, βάζει τη χώρα στο «μάτι του κυκλώνα» των σφοδρών ανταγωνισμών και των πολεμικών αναμετρήσεων

13:15, 21/11/2025
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση, με τη σύμφωνη γνώμη των άλλων κομμάτων, βάζει τη χώρα στο «μάτι του κυκλώνα» των σφοδρών ανταγωνισμών και των πολεμικών αναμετρήσεων

«Μόλις μία εβδομάδα μετά την υπογραφή των ενεργειακών, μεταφορικών και στρατιωτικών συμφωνιών με τις ΗΠΑ και το καθεστώς Ζελένσκι, ήρθε να επιβεβαιωθεί ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, με τη σύμφωνη γνώμη και των άλλων κομμάτων, βάζει τη χώρα στο “μάτι του κυκλώνα” των σφοδρών ανταγωνισμών και των πολεμικών αναμετρήσεων», επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του «για τις αντιδράσεις Ρωσίας και Κίνας στις συμφωνίες της κυβέρνησης με τις ΗΠΑ».

«Πίσω, τελικά, απ’ τους πανηγυρισμούς για “ασφάλεια” κι “ευημερία” κρύβονται οι αδυσώπητοι ανταγωνισμοί του ευρωατλαντικού μπλοκ με Ρωσία και Κίνα, που μετατρέπουν την Ελλάδα σε στόχο πολύμορφων αντιποίνων και αυξάνουν τους κινδύνους για τον ελληνικό λαό, όπως και για όλους τους λαούς της Ευρώπης, που καλούνται από τις κυβερνήσεις και το κεφάλαιο “να αποδεχτούν μεγάλες θυσίες” και να “συνηθίσουν την κουλτούρα πολέμου”» τονίζει, καταλήγοντας, το σχόλιο του κόμματος.

Ροή Ειδήσεων

